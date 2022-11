Stipendi: ecco la prossima data di confronto e chi sarà interessato

Il pivot sarà superato anche quest’anno, secondo il piano del Bureau du. Alcuni stipendi saranno indicizzati presto, ma anche nel 2023.







IlIl piano di Bureau du prevede che il perno venga attraversato di nuovo quest’anno, a dicembre, e due volte nel 2023, a febbraio e luglio. Di conseguenza, nei due mesi successivi al passaggio dell’indice centrale, verranno indicizzati gli assegni sociali e gli stipendi nella pubblica amministrazione.

Il tasso annuo di inflazione dovrebbe salire al 9,4% nel 2022 e al 6,5% nel 2023, mentre l’aumento dell'”indice sanitario”, che serve tra l’altro per calcolare l’indice di salari, assegni sociali e affitti, raggiungerà il 9,1 % nel 2022 e 7,0% nel 2023, ha annunciato l’Ufficio di pianificazione nella sua ultima previsione di inflazione.







L’ultimo crossover del Pivot Index risale proprio allo scorso luglio. Di conseguenza, le prestazioni sociali e gli stipendi della funzione pubblica sono stati aumentati del 2%, rispettivamente, in agosto e settembre. Quest’anno l’indicatore centrale è già stato superato tre volte: a febbraio, aprile e luglio.

Il Planning Office pubblicherà la prossima previsione di inflazione il 4 ottobre.



Chi beneficerà di un’indicizzazione superiore al 10%? Settori in cui i salari vengono indicizzati una volta all’anno, spesso da gennaio, come la CP200 (Commissione mista), che comprende quasi 60.000 aziende e 500.000 dipendenti, dovrebbe indicizzare oltre il 10% a gennaio 2023, secondo le stime. Società di risorse umane SD Worx.

La stima segue la pubblicazione dei dati sull’inflazione per il Belgio ad agosto, che ha raggiunto il 9,94%, il primo dal 1976. L’inflazione basata sull’indice sanitario è aumentata dal 907% a luglio al 9,70% ad agosto.

“Le previsioni non offrono alcuna certezza, ma è già chiaro che l’elevata inflazione negli ultimi e nei prossimi mesi porterà a indici salariali con velocità e volume senza precedenti. Rispetto agli ultimi 10-15 anni, il tasso naturale dell’indice era in media, ” ha dichiarato SD Worx in un comunicato stampa. Meno del 2% annuo.



Oltre al CP200, che SD Worx stima attualmente al 10,03% come indice futuro il 1° gennaio, gli indici dovrebbero superare il 10% anche nel settore alberghiero e della ristorazione (CP 302), nell’industria alimentare (CP 118 e 220) e di terze parti vie di trasporto (CP 140.03). ) e Commercio internazionale, trasporti e logistica (CP 226).