Steve Bannon, un ex consigliere di Trump, è stato ritenuto colpevole di aver ostacolato le indagini sull’attacco al Campidoglio

Il 68enne, figura populista di destra negli Stati Uniti e direttore della campagna di successo di Donald Trump nel 2016, dovrà affrontare la sua condanna a ottobre.

La giuria ha deliberato davanti alla corte federale di Washington per meno di tre ore venerdì per concludere che è colpevole delle due accuse contro di lui.

Rischia da un mese a un anno di carcere per ciascuna di queste accuse.

Anche dopo essere stato espulso dalla Casa Bianca nell’agosto 2017, Steve Bannon è rimasto vicino e ha parlato con Donald Trump il giorno prima dell’attacco del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.

Per conoscere la natura delle loro discussioni, la commissione d’inchiesta parlamentare incaricata di evidenziare il ruolo dell’ex presidente in questo colpo di stato ha convocato Steve Bannon per testimoniare e presentare i documenti.

Ha rifiutato, invocando il diritto dei presidenti di mantenere segrete alcune conversazioni, che lo hanno portato ad essere accusato di “ostacolare” i lavori del Congresso.

“Potremmo aver perso una battaglia oggi, ma non perderemo la guerra”, ha detto Bannon ai giornalisti dopo l’annuncio del verdetto. “Appoggio Trump e la Costituzione”.

Sia il presidente dell’inchiesta della Camera su Capitol Storm, Benny Thompson, sia il vicepresidente Liz Cheney, hanno elogiato la decisione della corte definendola una “vittoria per lo stato di diritto”.

“Proprio come tutti i responsabili degli eventi del 6 gennaio devono essere ritenuti responsabili, tutti coloro che ostacolano la nostra indagine sui fatti devono affrontarne le conseguenze”, hanno affermato in una nota.

difesa silenziosa

Martedì, il pubblico ministero Amanda Vaughn ha accusato Steve Bannon di ritenere che fosse “al di sopra della legge”.

La signora Vaughn ha aggiunto: “Il signor Bannon ha ignorato i mandati di ottemperanza, anche dopo che il Congresso ha respinto le sue accuse, e ha ignorato numerosi avvertimenti secondo cui sarebbe stato processato se non avesse rispettato la citazione come richiesto”.

Secondo esso, il comitato aveva motivi legittimi per ritenere che lui, come altri vicini al presidente, potesse avere informazioni sui legami tra Donald Trump e i suoi sostenitori che hanno preso d’assalto il Campidoglio quando i parlamentari hanno ratificato il democratico Joe Biden come presidente.

La difesa non ha presentato testimoni nel processo, iniziato lunedì selezionando i giurati, e Steve Bannon non ha parlato in sua difesa.

Ma il suo avvocato, Evan Corcoran, ha denunciato la persecuzione politica, affermando che “nessuno (ha) ignorato la citazione” e che i negoziati con la commissione erano avvenuti oltre la data della sua testimonianza.

Con l’avvicinarsi del processo, Steve Bannon ha accettato di collaborare con i parlamentari. I pubblici ministeri avevano denunciato un “ribaltamento dell’ultimo minuto per evitare” la condanna e il giudice incaricato del caso ha auspicato che il processo proseguisse.

Feroce critico dell’establishment politico, Steve Bannon è strettamente legato alle idee dell’estrema destra, che ha promosso direttamente a Donald Trump quando l’uomo d’affari è entrato alla Casa Bianca nel 2017.

In precedenza aveva diretto il controverso sito di notizie Breitbart, un centro per la “alt-right”, un movimento legato a determinati temi cospirativi e che includeva un certo numero di militanti convinti della supremazia bianca.