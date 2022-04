Stéphane Vanhandenhoven («Affaire conclue») dézingue Pierre-Jean Chalençon

Au tout début de l’émission « Affaire conclue », su un découvrir Pierre-Jean Chalençon, un collectionneur atypique, grand fan de Napoléon. En juillet 2020, l’homme est évince. Depuis, il n’hésite pas à clasher l’émission, Sophie Davant o encore Caroline Margeridon.

Alors forcement, quand on a rencontré les quatre acheteurs belges de l’émission, on a demandé à Stéphane Vanhandenhoven, lui aussi présent depuis les débuts d’« Affaire conclue » in Francia 2 ce qu’il.

Et clairement, Stéphane Vanhandenhoven n’en garde pas un très bon souvenir : « Quand je suis arrivé dans l’émission, il a tout de suite imité l’accent belge. Je lui ai dit qu’une fois ça allait, mais que s’il le refaisait au tournage suivant, je lui flanquais une grosse tarte. Oui, c’était quelqu’un de méchant. Bien sûr, il avait un potentiel pour faire rire. Sur le plateau, il meublait bien quand on ne savait pas quoi dire. Mais il a eu des prises de position qu’une chaîne nationale ne peut pas accepter, ainsi que l’affaire des repas clandestins. Il cherche le buzz pour le buzz. »

Retrouvez l’intégralité de notre reportage avec Aurore Morisse, Stéphane Vanhandenhoven, Gerald Watelet et Glorian Kabongo dans le Ciné-Télé-Revue sorti il ​​31 marzo 2022.