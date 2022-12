Stefan Bern dice tutte le cose brutte che pensa su Meghan e Harry

persone e re

Il conduttore non esagera nel dare la sua opinione sulla coppia.

Commenta il suo segreto da solo. In un’intervista a Il Quotidiano Francia occidentaleApparentemente, a Stefan Byrne è stato chiesto di notizie sulla famiglia reale britannica, in particolare sul documentario suspense Netflix messo insieme da zero da Meghan e Harry.

E il conduttore non indossa i guanti per dare la sua opinione al vetriolo: ” Oggi i bambini reali si vedono più come star che come principi e principesse. Il pericolo che corrono è quello di essere spazzati via […] Non c’è limite, c’è un fenomeno Netflix, il diario di Harry uscirà il 10 gennaio, non finirà mai… Fanno di tutto per essere lasciati soli, ma allo stesso tempo fanno di tutto perché non li lasciamo andare , è un gioco terrificante. »

“Se vuoi andartene e ti lasciano in pace, entri nell’anonimato “, conclude Stefan Bern, che ha chiaramente scelto bene la sua squadra.