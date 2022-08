Stazione Spaziale Internazionale | L’Occidente è pronto per un ritiro russo?

La Russia soffia caldo e freddo nello spazio. Martedì scorso, il nuovo big head di Roscosmos durante un’intervista televisiva con Vladimir Putin ha annunciato la fine della sua collaborazione con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) “dopo il 2024”. Ma un altro alto funzionario ha indicato lo stesso giorno, in una delle riviste russe, che il suo Paese rimarrà partner della Stazione Spaziale Internazionale fino all’inizio della costruzione della futura stazione orbitale russa, prevista per il 2028. Può l’Occidente agire da solo ? Stazione Spaziale Internazionale?

Mathieu Perrault

Giornalismo

unità principale

Immagine dal sito web della NASA unità russa stella (Sulla sinistra)

Il principale contributo della Russia alla Stazione Spaziale Internazionale è la propulsione dell’unità stella, una delle sette unità russe. “È assolutamente necessario stella “Funziona in modo che la Stazione Spaziale Internazionale possa continuare a servire”, afferma Kuan-Wei Chen, specialista in diritto spaziale della McGill University. “Normalmente, devi dare un preavviso di un anno per ritirarti dalla ISS, e questa settimana la NASA ha detto di non aver sentito nulla. Questa non è la prima volta che la Russia lancia questo tipo di minaccia. Altri partner della ISS dovrebbero acquistare unità russe? “Probabilmente “, ha detto il signor Chen. Non possiamo sostituire. stella Da un’altra unità motrice perché tutte le unità sono interconnesse. So che stiamo iniziando a pensare a come lavorare stella con la tecnologia occidentale. L’Agenzia spaziale canadese ha affermato di non avere nuove informazioni sulle intenzioni russe.

stazione russa

Foto dal sito Roscosmos Illustrazione della stazione di servizio orbitale russa

Unità stella Oltre alla prima unità russa, Zaria, è sempre più difficile da riparare perché ha superato la sua vita utile di 15 anni, come riportato in un giornale interno dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, capo della divisione russa della Stazione Spaziale Internazionale Vladimir Solovyov. Ha affermato che la costruzione di una stazione di servizio orbitale russa (ROS) ridurrebbe quindi i costi operativi. Se quest’anno verrà approvato il finanziamento ROSS, il primo modulo abitabile sarà messo in orbita nel 2028, poi due laboratori e una piattaforma di riparazione e rifornimento di satelliti nel 2030. Una nuova capsula per il trasporto di astronauti e attrezzature, rigogolo (Aquila), anche fornito.

Solovyov ha affermato che era assolutamente necessario che la Russia partecipasse alla ISS fino a quando la ROSS non fosse stata abitabile per evitare “perdita di esperienza”, riferendosi all’abbandono dello space shuttle. Puran Alla fine degli anni ’80, la Russia stava probabilmente spendendo diverse centinaia di milioni di dollari all’anno per le unità della Stazione Spaziale Internazionale, secondo John Logsdon, uno scienziato di politica spaziale presso la Georgetown University di Washington. Non conosciamo il budget russo per la Stazione Spaziale Internazionale, ma per altri partner è di circa 1,5 miliardi di dollari l’anno. »

Progetti sino-russi

Foto dal sito Roscosmos Rappresentazione artistica della base lunare sino-russa

L’anno scorso, Cina e Russia hanno annunciato un progetto congiunto di base lunare per il 2030. La Russia ha affermato che potrebbe inviare astronauti a bordo della stazione spaziale cinese. Tiangong (Palazzo Celeste) è in costruzione ed è abitato dallo scorso anno. “Per la Cina, mezzo secolo di esperienza russa è inestimabile”, ha detto Chen. Dopotutto, i russi sono stati i primi ad abitare le stazioni spaziali, dagli anni ’70 con il programma investigatore. Dopo 30 anni di cooperazione globale nello spazio, siamo tornati in un mondo bipolare, come durante la Guerra Fredda. Russia e Cina vogliono anche collaborare alla progettazione di un sistema di geolocalizzazione satellitare come il GPS. »Possiamo vedere un’unità russa accesa Tiangong ? “Penso che ci sarà un problema di compatibilità”, afferma Logsdon.

Lezioni dalla Stazione Spaziale Internazionale

Logsdon ritiene che la stazione spaziale cinese abbia tratto grandi benefici dall’esperienza della ISS. È molto più piccolo, quindi è meno costoso da costruire e mantenere. Ci siamo resi conto che non ha senso avere tre laboratori come sulla Stazione Spaziale Internazionale, perché gli astronauti non hanno il tempo di usarli a tempo pieno. C’è anche un limite alla domanda da parte della comunità scientifica, che non può destinare tutto il suo budget per condurre esperimenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. »

READ Il viso che noti per primo rivela ciò che non vuoi mostrare Unità IS Bigelow 2016: viene lanciata l’unità gonfiabile pilota statunitense

Canada Arm (non compresso): lanciato nel 2001

Colombo : laboratorio europeo lanciato nel 2008

cupola L’Osservatorio euroamericano è stato lanciato nel 2010

destino : L’American Laboratory è stato lanciato nel 2001

armonia : US Service Unit lanciata nel 2007

stomaco : laboratorio giapponese lanciato nel 2008

Leonardo : Un negozio italo-americano lanciato nel 2011

Scienze Un laboratorio russo lanciato nel 2021

Una domanda : La camera di equilibrio russa è stata lanciata nel 2001 e sostituita nel 2021 da Scienze

cercare : la camera di equilibrio russa è stata lanciata nel 2009

Prisale : la camera di equilibrio russa è stata lanciata nel 2021

Ricerca : camera di equilibrio americana lanciata nel 2001

Rasvet : la camera di equilibrio russa è stata lanciata nel 2010

Calma e calma : L’impianto di trattamento delle acque reflue europeo-americano è stato avviato nel 2010

solitudine : Il collegamento tra la sezione russa e quella occidentale, è iniziato nel 1998

Zaria : L’unità di servizio russa è stata lanciata nel 1998

stella : un’unità abitativa e di pagamento russa lanciata nel 2000