Stazione Spaziale Internazionale: La prima passeggiata spaziale dell’astronauta europea Samantha Cristoforetti

La nave italiana Samantha Cristoforetti ha iniziato giovedì la prima passeggiata spaziale di un astronauta europeo dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), secondo le immagini trasmesse dalla NASA. La durata prevista è di sei ore e mezza, accompagnata dal cosmonauta russo e comandante della Stazione Spaziale Internazionale Oleg Artemyev. La loro missione comprende diversi compiti legati all’unità scientifica russa Nauka e in particolare al nuovo braccio robotico ERA (European Robotic Arm). Questa è la seconda volta nello spazio per Samantha Cristoforetti, ingegnere e pilota di caccia di 45 anni, partita per la Stazione Spaziale Internazionale il 27 aprile. Detiene il record per la permanenza più lunga nello spazio per una donna in missione, con 199 giorni rimanenti in orbita, nel 2014 e nel 2015. Questa volta deve comandare la stazione lì, un altro primato per un astronauta europeo. Il braccio robotico ERA è stato lanciato in orbita nel luglio 2021 dopo diversi ritardi, alcuni mesi fa fuori dal modulo russo della Stazione Spaziale Internazionale. Con una lunghezza di 11 metri, permette di eseguire lavori di manutenzione o attrezzature, soprattutto nella parte russa, e può essere diretto dall’interno o dall’esterno della stazione. Può anche funzionare in modalità automatica e può anche essere diretto da una stazione di terra ESA. (Belga)