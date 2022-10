Star Academy: chi è stato eliminato da Ames, Ahsin o Julian durante questo secondo premio?

Una settimana dopo aver fatto le valigie al castello di Dammarie-les-Lys, i 13 candidati della Star Academy si sono trovati nel pool TF1 per il secondo bonus dei servizi di telecomunicazione. Eliminazione, quest’ultimo testimonierà da uno dei candidati meno convincenti al pubblico e ai suoi compagni. Tra i candidati sul posto caldo questa settimana ci sono Ames, Asin e Julian. Mentre questi dovranno difendere il loro posto nella Star Academy, gli altri dieci avranno l’opportunità di condividere un duetto con artisti ospiti, da Julien Clerc a Naps passando per Amir, Juliette Armani e Addy o anche la superstar internazionale Louis Capaldi. .

Per la prima volta i tredici candidati hanno aperto i festeggiamenti cantando Il loro inno, che altro non è che “Ne partez pas sans moi”, celebre canzone di Celine Dion remixata da Mosiman, ex star accademica.

Anisha, la candidata più calda della stagione, è stata scelta per cantare “Someone You Love” insieme a Lewis Capaldi. Una ripresa che non è passata inosservata, né alla giuria né sul web visto che la giovane si è congratulata in più occasioni. “Non ho le parole, è impressionante, è oltre i miei sogni“La candidata viene licenziata alla fine dello spettacolo. Il suo talento ha anche impressionato lo stesso Lewis Capaldi”.Ha una bella voce ed è una bella ragazza. Ha molti talenti‘, proclama la star nel processo, mentre Nikos Aliagas annuncia che la candidata si è distinta molto durante le valutazioni di questa settimana. Si ritrova prima nella classe con “17/20”, davanti a Chris, seconda nella classe con 15/ 20 e Luigi III con 14,8 / 20.

Quindi Chris ha preparato il terreno con il suo curriculum Flame insieme a Juliette Armanet. Segue Ahcène, una candidata della settimana, che cerca di salvare il suo posto rilevando Bohemian Rhapsody della regina, un saggio suggerito da Michael Goldman. In generale, le opinioni dei giudici sono piuttosto positive. Michael Goldman e Adeline Toniotti hanno accolto con favore i progressi di un candidato che, secondo la giuria, non si è aperto sufficientemente durante la sua valutazione.

“Tu francese Britney Spears”

La studentessa con la migliore performance in danza durante la valutazione, Carla ha avuto l’opportunità di presentare una coreografia di danza immaginata da Yannis Marshall durante la premiazione. Coreografia che la giovane ha dovuto fare mentre cantava la canzone di Alizee “I, Lolita”. L’insegnante di danza non nasconde la sua gioia. “Era eccellente!“, Egli ha detto. “Per me sei la Britney Spears francese!“Sebbene abbia notato dei commenti sbagliati, Adeline Toniotti si congratula da parte sua”il cuore“.

siPoi Anisha ed Enola hanno condiviso un trio “Non lo amerò mai più” con Lady Gaga. “Mi sentivo come Celine Dion“Enola vara a fine servizio.”Lee Beyonce‘, continua Leah. Ma Michael Goldman, direttore di Star Academy, ha rapidamente riformulato le giovani donne.Incoraggiare! Ma non siamo ancora al livello di Celine Dion o Beyoncé! scuola per questo.“

Dopo aver eseguito “La kiffance” con Naps, Tiana e Cenzo hanno ceduto il posto ad Ames, un altro candidato sul posto caldo. Vestita con una giacca rossa, la candidata cerca di mantenere il suo posto nel castello riprendendo “Rolling Into the Deep”, titolo con cui Adèle si è rivelata al grande pubblico. Sfortunatamente, le recensioni sono contrastanti.

Un ospite speciale di questa classe premium, Julien Clerc ha condiviso un mix dei suoi soprannomi più belli con Anisha, Louis e Paola. Una performance che non ha convinto Michael Goldman. “Era irregolaredichiara quest’ultimo prima di aggiungerloÈ difficile essere accanto alla voce di Julian ClercPoi Stanislas, Senzo e Chris hanno riportato un po’ di energia positiva sul set con la cover di Can’t Stop the Feeling di Justin Timberlake.Erano rocce, era lo spettacolo!Yannis Marshall ha lanciato una netta vittoria con le prestazioni dei tre giovani.

L’ultimo candidato ad apparire sul palco, Julian esegue “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran, un titolo che gli ha permesso di dimostrare la sua capacità di farlo. “Il problema di Julian è la sua capacità di rivelarsi e sento che ci sono stati molti miglioramenti‘ nota il regista.

Prima del turno di votazioni, Carla canta la canzone insieme ad Adé. Intanto Leah divide il palco con Amir per interpretare Retina.

Il candidato improbabile è…

Poco prima della mezzanotte era noto il nome del primo candidato eliminato da questo remake di “Star Academy”. Salvato dagli spettatori, “Julian” ha mantenuto il suo posto nell’avventura. Successivamente, i candidati si assumono l’arduo compito di votare per chi vogliono vedere tornare al castello di Dammarie-les-Lys. Di fronte al pareggio, Julian, l’ultimo arrivato, è stato costretto a scegliere e ha deciso di votare per il ritorno di Ahsin. Quindi Amise viene eliminata.