STALKER 2 violato e gli sviluppatori hanno chiesto di stare attenti alle perdite | Xbox One

GSC Game World ha pubblicato un messaggio questo fine settimana informando la propria comunità che il gioco su cui stanno lavorando, STALKER 2, è stato violato da un gruppo su un social network russo.

Il team di GSC Game World ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in merito all’hacking in questione, affermando che lo studio è stato oggetto di attacchi informatici dall’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Secondo loro, l’obiettivo degli hacker è danneggiare giocatori e fan, oltre a danneggiare le operazioni di sviluppo e la reputazione dell’azienda.

Siamo un’azienda ucraina e, come la maggior parte degli ucraini, abbiamo attraversato le cose più orribili: case distrutte, vite rovinate e la morte dei nostri cari. I tentativi di ricatto o intimidazione sono assolutamente vani.

Il nostro fermo impegno a sostenere il nostro Paese rimane invariato e continueremo a fare tutto il possibile per sostenere l’Ucraina. Questo non cambierà in futuro, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante i tentativi di spezzarci, rimaniamo forti e coraggiosi, perché quando credi in qualcosa e la ami con tutto il cuore, devi difenderla a tutti i costi.

Abbiamo attraversato molte difficoltà. Tuttavia, queste sfide ci incoraggiano solo a lavorare di più, perché crediamo che la verità sia dalla nostra parte. Il male non vincerà mai.

In caso di fuga di notizie, ti chiediamo di astenerti dal visualizzare o distribuire informazioni su STALKER 2: Heart of Chornobyl. Vecchi documenti e lavori in corso possono danneggiare l’impressione dell’idea finale che abbiamo implementato nel gioco. Ti invitiamo a essere paziente e ad attendere il rilascio ufficiale per ottenere la migliore esperienza possibile. Siamo sicuri che lo amerai.

Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla nostra fedele comunità. Siamo sopraffatti dalla risposta e dal supporto che ci avete dato. Ti ringraziamo. Da ogni membro del team di GSC Game World.

La nostra missione è impegnare tutte le nostre forze e la nostra passione per completare il progetto e consegnarvelo, nonostante tutti gli ostacoli che si frappongono sul nostro cammino. Il tuo supporto è la nostra ispirazione.

Gloria all’Ucraina. Cordiali saluti, GSC Game World Team