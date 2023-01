Sta arrivando “Toujust”, il supermercato con prezzi “dal 5% al ​​10% in meno”!

Toujust si considera un “modello anticrisi”. Per vincere la concorrenza sul fronte dei prezzi, il modello economico è stato ridisegnato. Rispetto ai suoi concorrenti, Toujust intende “rimuovere gli intermediari – oltre ai propri margini – che incidono sui carrelli della spesa”, spiega Fabrice Gerber, fondatore, che ha lavorato per Aldi, System U o Leclerc.

È quella che lui chiama “cooperativa di filiera”: i fornitori sono legati al capitale dell’azienda, dando loro diritto fino al 25% degli utili “al miglior prezzo”. Ciò che Fabrice Gerber difende è la “necessità di tornare alle basi del commercio”: “Preferiamo andare direttamente a visitare produttori, allevatori e produttori piuttosto che passare per grossisti e centri centrali che prendono tutti i loro margini”. Nella regione, ad esempio, è stata stabilita una partnership con il Lille Brewery, che produce la birra Lydéric.

Quindi sugli scaffali troverai circa il 70% dei prodotti white label. “Non ci aspettiamo che un produttore investa molti soldi nel marketing. Non sono i marchi che mi interessano, ma quello che c’è nel piatto del consumatore “, aggiunge Fabrice Gerber. Ci saranno ancora riferimenti come Coca-Cola o Nutella sugli scaffali…che possono pagare fino al 10 o 20% in meno perché Toujust intende passare attraverso intermediari che rivenderanno prodotti “in liquidazione” nel settore.