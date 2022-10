Sposato a prima vista: Alicia dà informazioni sulla sua salute!

Nella storia del suo account Instagram, Alicia di Married ha fornito a prima vista informazioni sulla sua salute ai suoi abbonati!

Alcuni mesi fa, gli amanti sposati hanno incontrato a prima vista i coniugi Alicia e Bruno. Questi ultimi avevano una vera cotta l’uno per l’altro e continuò.

Alicia (sposata a prima vista) è in cattive condizioni di salute

Mentre molte coppie sposate a First Sight finiscono per sciogliersi, Bruno e Alicia no. I due sono riusciti a proseguire

Quindi Alicia e Bruno hanno dimostrato ai netizen che a prima vista, gli intenditori sposati non hanno sempre torto. Se i due vivono su una nuvola perfetta, ultimamente la bellezza è stata esposta a gravi problemi di salute.

Da quando ha contratto il Covid-19, la giovane donna ha avuto gravi problemi di salute. Doveva essere ricoverata d’urgenza. Il minimo che possiamo dire è che ce l’ha La condizione non sembra migliorare.

Martedì scorso, Alicia ha intitolato la storia sul suo account Instagram: “Ho avuto il Covid, però con la mia salute fragile non è facile. Sono in ospedale perché ho la pancreatite” .

Prima di aggiungere: “L’ho avuto prima, ho un pancreas fragile” . Come spiegato: “Devo stare veloce. Quindi senza acqua né cibo, diversi giorni (punitivi) per far riposare tutte le funzioni dell’apparato digerente » .

Alicia (sposata a prima vista) ha proseguito: “Affinché il fegato e il pancreas possano guarire con calma” . Ha anche chiarito che doveva È difficile sopravvivere senza cibo o bevande.

“Stavo per rompere”

Alicia (sposata a prima vista) ha rivelato: “48 ore senza cibo, beh, mi sto mangiando la camicetta. Ho molta fame… Per fortuna non mi prendo cura di me stessa, mi spaccherei” . informazioni che.

Questo sabato, 15 ottobre, un candidato sposato a prima vista ha dato notizia della sua salute. Sulla sua storia su Instagram, ha detto Presentato sul suo letto d’ospedale.

Ha anche rivelato ai netizen di aver finalmente ottenuto il diritto di mangiare. Buone notizie per coloro che erano preoccupati di non poter resistere a lungo senza ingoiare nulla.

Habib Bruno (sposato a prima vista) ha anche aggiunto: “Ho sostenuto gli esami ieri. Soprattutto una risonanza magnetica che spiegherebbe il perché Soffro di pancreatite. Perché ho un dolore così forte da sette anni e mezzo? .

Prima di dire ai suoi fan: “Mi sento meglio, solo stanco. Sto mangiando. Ieri ho fatto gli esami. Sto aspettando i medici che mi daranno informazioni dettagliate su un problema che potrebbe comparire alla risonanza magnetica” .

Alicia ha dichiarato da Married At First Sight: “Chiederò loro di andare a casa. E di riposare a casa” . Una cosa è certa, attende con ansia la risposta dei medici.

Ha spiegato che dovrà aspettare fino a lunedì 17 ottobre per saperne di più sulla sua salute. Quindi, più pazienza per Alicia su cui può contare Supporto dai propri cari !