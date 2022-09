Sport motoristici | resistenza | Le Alpi sono ancora in corsa per il titolo dopo un altro podio al Fuji

Dopo due mesi di vacanza estiva, la FIA WEC è tornata al Fuji per il penultimo appuntamento stagionale. Questo evento ha segnato in modo significativo il grande ritorno della disciplina in Giappone, a tre anni dalla sua ultima apparizione in calendario, ma anche il primo giro dell’A480 sull’emblematico circuito giapponese ai piedi del Monte Fuji.

Dai primi test, Nicolas Lapierre, André Negrau e Mathieu Växvier hanno ripreso i loro punteggi mentre perfezionavano le impostazioni della loro supercar nell’ambito di un programma di produzione. Sabato, Matthew Vaxvier era responsabile dei playoff. Nonostante la sfavorevole determinazione del suo cavallo a causa di un rettilineo lungo un chilometro e mezzo, il francese ha fatto una grande fatica per prendere il terzo posto in griglia, a solo un decimo dalla posizione di partenza.

Domenica, Andre Negrau si è messo al volante della partenza della 6 ore del Fuji. Dopo una buona partenza, il brasiliano ha mantenuto i contatti con i primi prima di affrontare i ritardatari. Prima vettura a fare rifornimento in Classe 1, la n. 36 è scivolata in un posto nella gerarchia, ma Andre Negrau non si è arreso, mettendo sotto pressione il suo rivale fino a quando non è stato sostituito da Nicolas Lapierre.

Grazie al perfetto coordinamento tra meccanici e piloti, l’Alpine A480 è stata in grado di insidiare la strada del ritorno sul podio provvisorio e superare rapidamente la Peugeot. Solo al terzo posto in una striscia senza neutralizzazione, Nicolas Lapierre ha fatto la sua parte allineando giri regolari ed efficienti pur tenendo d’occhio il traffico su un circuito senza sorpassi.

Aumentando il terzo posto dell’equipaggio, Nicolas Lapierre ha passato il testimone a Mathieu Växvier durante le ultime due ore dell’evento. Inciso su una tripla ricerca che includeva una rapida sosta finale, Matthieu Vaxiviere non ha rischiato indebitamente di assicurarsi i punti decisivi della squadra tagliando la bandiera a scacchi al terzo posto.

Con il quarto podio stagionale, il trio dell’Alpine Elf Endurance Team arriverà in Bahrain, dove prenderà il comando della classifica generale piloti. Per quanto riguarda le Costruttrici, le azzurre sono a ventisei punti dal leader con 39 punti in palio durante la 6 Ore del Bahrain del 12 novembre.

Nicola Lapierre

“Abbiamo disputato una gara pulita, solida con una strategia abbastanza semplice in assenza di caduta in pista. Abbiamo avuto una bella lotta con Peugeot ed è stato bello lottare con una vettura con prestazioni simili alle nostre, sia in termini di autonomia e velocità Siamo chiaramente un po’ delusi dal risultato finale, ma siamo limitati alla vetta del campionato, quindi lotteremo finché c’è speranza!

André Negrau

“Sono partito bene e ho cercato di rimanere in contatto con le Toyota, ma una volta entrati nel traffico è diventata dura. Ha anche permesso alla Peugeot di sorpassarci, ma abbiamo contrattaccato perfettamente con un knockout. Quindi abbiamo fatto una grande gara , i meccanici e gli ingegneri erano in Introduzione E i contatori sono tornati a zero in Bahrain. Sta a noi giocare tutta la nostra fortuna!”

Matteo Vaccifero

“Abbiamo fatto una bella gara, solida e pulita come al solito. Ci mancava un po’ di velocità per lottare più in alto o prendere la vittoria, ma la macchina era ben bilanciata con il deterioramento delle gomme sotto controllo. Non sono del tutto soddisfatto del weekend, perché mi piace vincere, ma siamo ancora in testa al campionato, prima di andare in Bahrain, dove ovviamente abbiamo tutto da guadagnare”.

Philippe Senault, la principale squadra di resistenza del team Alpine Elf

“Nonostante la frustrazione per la mancanza di movimento in pista, questa gara ha soddisfatto le nostre aspettative, nel senso che sapevamo che sarebbe stato difficile sfidare le Toyota sul loro terreno di casa. Senza neutralizzazione, era difficile fare la differenza strategicamente, ma la squadra è stata ancora una volta “Eccellente dal punto di vista operativo. Ciò è stato particolarmente evidente durante il nostro duello per riconquistare il terzo posto dalla Peugeot. Siamo saliti sul podio, quindi il nostro obiettivo è continuare a lottare per il titolo in Bahrain. È una situazione che abbiamo Non abbiamo osato immaginare l’inizio della stagione, ora dobbiamo… Restiamo entusiasti di giocare la nostra fortuna fino alla fine!”