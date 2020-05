Sport #dopolapaura, l’importante è partecipare. Il bando della Fondazione Con il Sud, diretto a Campania, Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata e Puglia.

Un progetto per finalizzare l’attività sportiva all’inclusione, alla partecipazione e all’integrazione. Sport #dopolapaura, l’importante è partecipare: è il titolo del bando voluto dalla Fondazione Con il Sud.

Il fondo di 2,3 milioni di euro, costituito da risorse private, è destinato a interventi da attivare nel 2021. Un sostegno per promuovere la ripresa delle piccole comunità che convivono in un quartiere, in un borgo o in un rione.

L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le partnership dovranno comprendere almeno tre organizzazioni, di cui due no-profit.

A queste potranno dunque aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università e della ricerca. Ovviamente, la presenza di organizzazioni sportive contribuirà ancor meglio alle finalità dei progetti.

Il bando promuove quindi una idea di sport inclusivo, aperto a tutti, senza limiti di età o di appartenenza. E dunque punta tutto sulla coesione sociale di una comunità territoriale.

Due le fasi dell’iniziativa. In prima istanza, saranno valutati i progetti con un impatto potenzialmente maggiore sul territorio. Il secondo step riguarderà dunque la progettazione esecutiva e mirerà a correggere eventuali criticità emerse in fase di valutazione.

Le proposte progettuali potranno puntare su diversi fattori che rientrano nelle finalità del bando:

sviluppo di un’ offerta sportiva multidisciplinare e inclusiva

rigenerazione di spazi in un'ottica di condivisione e cura del bene comune

diffusione di valori educativi e culturali

promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi

relazioni basate sulla gratuità e sul dono

Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dove nelle prossime settimane verrà aggiornata la sezione di progetto “Finalità e risultati”. Il bando scade il 17 luglio 2020. Sul sito della Fondazione Con il Sud è possibile scaricare il bando e il formulario.