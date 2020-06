Spazio Pueblo, la Spesa Solidale si conclude con un “GRAZIE”

Spazio Pueblo di Cava de’ Tirreni ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la spesa solidale.

47 volontari, 97 nuclei familiari, 295 consegne, 1500 euro di raccolta fondi e migliaia di euro in alimenti, per un totale di 392 persone supportate. Sono i numeri che raccontano la mobilitazione dei giovani volontari.

Li abbiamo visti all’opera nei mesi del lockdown, quando, in piena emergenza, hanno deciso di avviare la ‘spesa solidale’, per le famiglie in difficoltà.

Attraverso una raccolta fondi e grazie al sostegno delle tante persone che hanno donato e si sono rese disponibili come volontari e volontarie per fare la spesa e consegnare i pacchi, i ragazzi sono riusciti a raccogliere un totale di 1500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, consegnati a chi si è rivolto a loro per un aiuto.

“Sebbene la cifra non permettesse una distribuzione abbondante e duratura anche per il periodo della ‘’fase 2’’, con l’aiuto di 47 volontari siamo riusciti ad effettuare 295 consegne destinate a 97 nuclei familiari. – raccontano in un post per ringraziare chi li ha sostenuti – Non dimenticheremo mai i volti e la gratitudine delle quasi 400 persone a cui abbiamo prestato quell’aiuto, anche se minimo, che in questa situazione si è rivelato l’unica alternativa possibile”.