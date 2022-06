spazio. Il carro della perseveranza trovò un amico su Marte

nel film solo al mondo, Tom Hanks, abbandonato su un’isola, aveva una palla Wilson. in parete elettronicaIl robot aveva uno scarafaggio. Bene, il perseverante rover su Marte ha una roccia su di esso. Un’amicizia solida come una roccia, Secondo la NASA.

“Non scegli il tuo paletto, il sassolino che scegli. Ecco come la NASA spiega questa strana relazione. ” “Per quattro mesi, la perseveranza ha avuto un compagno inaspettato” che sedeva nella parte anteriore della ruota sinistra del rover.

cullato in una delle sei ruote di un rover

Se Perseverance lasciasse la Terra il 30 luglio 2020, non atterrerebbe su Marte fino al 18 febbraio 2021, al cratere Jezero. Il suo ruolo è quello di raccogliere campioni di suolo marziano, in particolare le “isole” (un campione cilindrico, tagliato dal terreno da uno speciale strumento di perforazione chiamato perforatrice). La perseveranza lo raccoglie e lo conserva. Quindi depositarli nei siti indicati dalla NASA per essere recuperati un giorno per tornare sulla Terra per l’analisi.

Come tutti i veicoli itineranti, il Perseverance lo fotografa regolarmente da tutte le angolazioni, consentendo ai team a terra di essere sicuri delle sue condizioni. Ma presto Rock decise di “salire a bordo di nascosto per godersi il viaggio” in uno dei 6 cerchi in titanio e alluminio per Rover. Ciascuno misura 52,5 cm di diametro. Improvvisamente la roccia era delle dimensioni di una patata.

Da allora, hanno percorso insieme 8,5 chilometri. “Nessun danno da sassolini. E si ferma! Lo vediamo regolarmente nelle nostre foto.”