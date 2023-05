Spaventoso: una nuova specie di squalo dagli occhi bianchi è stata scoperta nelle profondità

Al largo della costa dell’Australia nord-occidentale, una nuova specie di squalo diavolo, o squalo fantasma, ha incredibili caratteristiche fisiche che lo classificano tra gli animali più temuti del mondo.

Gli scienziati australiani hanno appena annunciato la scoperta di una nuova specie di squalo nelle acque profonde del nord-ovest dell’Australia. come riporto New York TimesQuesto squalo è descritto nella recensione Giornale di biologia dei pesci chiama se stesso Apristurus ovicorrugato, un fantasma o gattuccio demoniaco si differenzia dalle altre sue controparti per i suoi occhi di un candore abbagliante, che gli conferiscono un aspetto insospettabile. Questa scoperta risale a decenni fa, quando i ricercatori furono sorpresi di trovare un esemplare di uovo unico ancora sconosciuto alla scienza.

Squalo di acque profonde come nessun altro

Questo viene fatto analizzando il corpo femminile incinta durante la navigazione negli archivi non indicizzati diCollezione nazionale australiana di pesciche ospita più di 161.000 esemplari di pesci, un team di biologi ha scoperto nel 2011 il misterioso uovo in questione. È stata avviata un’indagine per identificarlo, rivelando finalmente una nuova specie chiamata Apristurus ovicurrugatoriferendosi alle uova con Creste longitudinali a forma di T sulle superfici dorsale e ventrale, una caratteristica mai vista prima negli squali del genere apristurusche comprende una quarantina di specie finora elencate.

Depone le uova attaccandole alle barriere coralline

Questa specie è unica e geniale in quanto è in grado di deporre le uova attaccandole alle barriere coralline, cosa che impedisce loro di essere spazzate via dalle correnti.Chi è venuto prima, lo squalo o l’uovo?Per quanto riguarda gli iris bianchi, possono aiutarli a orientarsi nell’oscurità, afferma Helen O’Neill, un tecnico di ricerca e uno degli autori dell’articolo. scienza vivaIl collega ittiologo Will White spiega che questo non è un tratto condiviso da altre specie di acque profonde, aggiungendo che “solo Abristaurus Nakayai della Nuova Caledonia e della Papua Nuova Guinea condividono questo carattere”, condivide il diario Geo.

