Sparatoria negli Stati Uniti: Trump chiede “armare i cittadini di fronte al male”

L’ex presidente Donald Trump ha accusato il Partito Democratico di sfruttare politicamente le “lacrime delle famiglie in lutto” nel tentativo di approvare leggi sulle armi.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipa alla conferenza annuale della principale lobby di armi d’America, la National Rifle Association (NRA), in Texas, venerdì. – Reuters.







Pubblicato il 28/05/2022 alle 08:06 Tempo di lettura: 2 minuti



IlL’ex presidente Donald Trump venerdì ha chiesto di “armare i cittadini” per combattere “il male nella nostra società”, che secondo lui è dietro l’orribile massacro in una scuola elementare in Texas.







Il miliardario repubblicano stava parlando alla prima lobby delle armi d’America, che per caso ha tenuto la sua conferenza annuale a poche centinaia di miglia dalla città del Texas dove è avvenuta la sparatoria che ha ucciso 19 bambini e due insegnanti.

“La presenza del male nella nostra società non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge”, ha affermato l’ex presidente. “L’esistenza del male è la ragione per armare i cittadini rispettosi della legge”, ha detto.

Donald Trump ha accusato il suo successore Joe Biden e il Partito Democratico di sfruttare politicamente “le lacrime delle famiglie in lutto” cercando di approvare leggi sulle armi.

Per chiedere di limitare il numero di armi da fuoco, i conservatori stanno combattendo l’argomento per un trattamento migliore per i problemi di salute mentale negli Stati Uniti, un punto su cui Donald Trump ha insistito in privato venerdì.

Recinzioni robuste e metal detector

L’assassino era “un piagnucolone fuori controllo”, ha stimato l’ex inquilino della Casa Bianca. Ha promesso: “Egli brucerà all’inferno”.

L’ex magnate immobiliare ha anche chiesto una maggiore sicurezza nelle scuole americane, proponendo di erigere “recinzioni forti” e metal detector davanti alle istituzioni e armare gli insegnanti.

Pochi minuti fa, durante la stessa convenzione della National Rifle Association (NRA), il senatore del Texas Ted Cruz ha deciso che una confisca o un divieto di armi negli Stati Uniti avrebbe portato a un aumento della criminalità.

“Molte madri single saranno aggredite, violentate e uccise in metropolitana”, ha detto.