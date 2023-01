SpaceX lancia il suo razzo più potente questo fine settimana in una missione militare

SpaceX prevede di lanciare il Falcon Heavy, il suo veicolo di lancio più potente. L’obiettivo: portare in orbita una missione militare.

Il lancio di Falcon Heavy in poche parole

Quoi? organizzare una missione per la US Space Force;

organizzare una missione per la US Space Force; quando ? 15 gennaio 2023, 23:20 (ora di Parigi);

15 gennaio 2023, 23:20 (ora di Parigi); dove ? al Kennedy Space Center, in Florida;

al Kennedy Space Center, in Florida; Cosa vedremo? Il razzo Falcon Heavy decolla.

Qual è la missione di SpaceX?

Dopo una lunga pausa, SpaceX ha ripreso le sue missioni spaziali con il suo razzo più potente di sempre: si tratta infatti del secondo volo del lanciatore Falcon Heavy in un breve periodo. Questo viaggio di metà gennaio 2023 segue il viaggio del 1° novembre 2022. Quest’ultimo ha segnato la fine di una pausa di quasi tre anni e mezzo; L’ultimo volo è stato il 25 giugno…2019.

Il Falcon Heavy è il razzo più potente del catalogo SpaceX. È essenzialmente un lanciatore sovralimentato Falcon 9, grazie all’aggiunta di due spinte da altri due razzi Falcon 9. Questo è sostanzialmente l’equivalente di un decollo simultaneo di tre razzi adiacenti. In definitiva, questo gruppo deve essere sostituito con Astronaveche è ancora in fase di sviluppo.

La sua missione per la giornata è trasportare per conto della US Space Force – il ramo specializzato delle forze armate statunitensi dedicato allo spazio – Più carichi utilicompreso il secondo satellite per comunicazioni potenziate a trasmissione continua SATCOM (CBAS 2) e il satellite per il trasporto ESPA 3A (o LDPE 3A).

Durante questo volo, SpaceX prevede di recuperare i due booster laterali, che dovrebbero tornare automaticamente nelle aree di atterraggio del centro spaziale. Questo ritorno deve avvenire simultaneamente e causare un doppio boom sonico nell’ambiente circostante. La piattaforma centrale sarà invece “consumata” durante la missione USSF 67.

Ritorno simultaneo di due rinforzi. // Fonte: SpaceX

Quando viene lanciato il razzo Falcon Heavy?

Il volo è pianificato Il 15 gennaio 2023 alle 23:20 (ora di Parigi). Il volo è stato rinviato. La prima finestra di fuoco era prevista per il 14.

Dove guardi Launch Live?

(data aggiornata per riflettere l’ultimo annuncio di SpaceX)