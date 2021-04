Spaccio a Nocera Inferiore: arrestato in flagranza un 33enne

La Polizia ha arrestato ieri un uomo di 33 anni accusato di spaccio a Nocera Inferiore. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine

Un arresto per spaccio a Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato hanno bloccato una fiorente attività da parte di un uomo di 33 anni. I poliziotti, allertati da una notizia confidenziale, hanno scoperto lo spacciatore dopo un’attività di pedinamento e appostamento.

Il giovane è un pluripregiudicato per reati specifici. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto una corposa quantità di stupefacenti. In particolare 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 800 grammi e 4 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 29 grammi.

Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, un block-notes contenente informazioni riconducibili all’attività di spaccio. Sotto sequestro anche la somma di 16.150 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecità.

L’uomo aveva con sé una piccola quantità di stupefacenti. Il grosso era occultato in un frigo portatile, custodito in una cantina nelle disponibilità del 33enne. La Polizia ha inoltre sequestrato involucri di dimensioni medio-grandi, presumibilmente utilizzati per il trasporto di più corposi quantitativi di stupefacenti.

Gli agenti hanno dunque avviato immediata attività di indagine per risalire ai possibili fiancheggiatori o complici del giovane nocerino. Dopo le formalità di rito, i poliziotti hanno quindi condotto il 33enne presso il carcere di Bellizzi Irpino.