Potremmo tornarci tutti gli anni e tutti gli anni organizzarci una edizione di “Puliamo il mondo”, ma appena volti lo sguardo c’è sempre un incivile del rifiuto selvaggio che troverà normale utilizzarlo come discarica a cielo aperto.

Sembra essere il triste destino del tratto di strada della Sp129 a confine tra i comuni di Cava de’ Tirreni e Pellezzano. Ci siamo tornati in questi giorni, del lockdown e dell’ “andrà tutto bene” e l’abbiamo ritrovata, come sempre in questi anni, costellata di vergognosi satelliti di rifiuti: dai materassi alle scaffalature, dai bidoni di vernici ai calcinacci.

Sul lato di competenza del comune di Pellezzano, per cercare di scoraggiare e stanare gli scellerati, sono state installate le telecamere di videosorveglianza. Ma a quanto raccontano le immagini, purtroppo sembrano servire a poco.

