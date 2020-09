Lunedì 14 settembre presso il Complesso Monumentale San Giovanni.

Il Carrello solidale è un’iniziativa pilota, propedeutica al nascente Emporio della Solidarietà “Paolo VI”.

Per promuovere l’iniziativa è stato organizzato l’evento “SosteniAmo la Solidarietà”, con un concerto della Corale Polifonica Metelliana, che si terrà lunedì 14 settembre, con inizio alle ore 20, presso il Giardino del Complesso Monumentale di San Giovanni.

Il Comune di Cava de’ Tirreni e la Regione Campania, sostengono il progetto “Carrello Solidale” promosso dalla Caritas diocesana Amalfi – Cava de’ Tirreni, e realizzato con la collaborazione del Piano di Zona Ambito S2.

Il progetto “Carrello Solidale”, intende creare una rete di solidarietà in grado di rispondere ai bisogni ancora più ampi di chi ha necessità, costruendo un bacino dove valorizzare il territorio, le capacità del singolo e l’unione di vari attori.

A tale scopo è importante la partecipazione alla rete non solo degli esercizi commerciali del settore alimentare, ma anche di farmacie, cartolerie, librerie, rivendite di giocattoli, prodotti per l’igiene della casa e della persona, e di tutte le attività che possono dare sostegno alle famiglie in difficoltà.

Per coloro che intendono dare la propria adesione, possono rivolgersi alla Caritas Diocesana (089 296 5008).

In concreto, saranno posizionati appositi carrelli presso gli esercizi aderenti all’iniziativa su tutto il territorio di Cava de’ Tirreni e dei Comuni della Costiera Amalfitana, nei quali depositare prodotti che devono avere una scadenza di almeno sei mesi.

L’obiettivo è quello di favorire e incrementare una ampia rete di approvvigionamento di beni di prima necessità, attraverso il coinvolgimento delle attività commerciali, delle istituzioni scolastiche, di enti pubblici, privati e dei centri associativi, per allocare carrelli in cui raccogliere, in maniera permanente, alimenti ed altri beni di consumo, in maniera da soddisfare i bisogni di tutte le persone e le famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto della Caritas.

Il “Carrello solidale” è un’iniziativa pilota, propedeutica al nascente Emporio della Solidarietà Paolo VI, gestito dalla Caritas diocesana, che costituirà un grande centro solidale in grado di aiutare persone e famiglie in temporanea difficoltà socio-economica. Il primo in provincia di Salerno, il secondo in Campania.

La gestione dell’aiuto sarà direttamente nelle mani del destinatario che non vedrà più recapitarsi un “pacco” già preconfezionato, ma una card con la quale autogestendosi avrà anche la dignità della scelta.