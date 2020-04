Sostegno al fitto di casa: ecco le modalità per presentare domanda a Cava de’ Tirreni

Parte anche nella città metelliana il piano a supporto delle famiglie in situazioni di difficoltà socio economica per il pagamento dei fitti delle abitazioni.

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari titolari di un contratto di locazione (sottoscritto prima del 23 febbraio 2020 e in corso di validità e fatta esclusione per gli assegnatari di alloggi di edilizia popolare) che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale (inferiore a 35 mila euro nel 2018) per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

L’importo del contributo, fanno sapere da Palazzo di città, sarà pari al 50% del canone mensile per tre mensilità per una soglia massima di 750 euro. «Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari – precisano da Palazzo di Città – il Comune erogherà, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, una percentuale pari al 75% del contributo spettante, così come deliberato dalla Giunta comunale».

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere presentata entro le 18 del prossimo 7 maggio al Comune (tramite mail all’indirizzo urp@comene.cavadetirreni.sa.it o alla pec aministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa) corredata da autocertificazione sul possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti. In alternativa la domanda può essere presentata presso l’Ufficio Centro Famiglia al pian terreno del palazzo di città (il lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 18).

I contributi di sostegno al fitto sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, e sono incompatibili con altre misure regionali di sostegno al fitto per il medesimo periodo. Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bando fitti 2019 (in scadenza il 27 aprile c.a.), il Comune procederà all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino.