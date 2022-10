Gli investigatori dell’Ufficio centrale per la repressione della corruzione (OCRC) e il giudice Frederic Frenay stanno indagando su due contratti di debito sospetti stipulati dalla società pubblica Resa. Diverse figure economiche locali sono state convocate per un’udienza.

Scritto da Xavier Counasse, Alain Jennotte e Joël Matriche



Pubblicato il 10/2/2022 alle 18:55 Tempo di lettura: 7 minuti



SSospetti di corruzione e ostacolo alla libertà delle aste: lanciate quasi due anni fa, le istruzioni miravano ai legami oscuri mantenuti dal Fondo Pensione Ogeo, dall’amministratore di rete Resa (ex filiale di Nethys) e dall’ufficio dello sceriffo Paul di Liegi continuano Tintin. Sta anche accelerando, perché gli investigatori dell’OCRC (Ufficio Centrale per la Soppressione della Corruzione) stanno aumentando il numero delle udienze. Diversi membri del Comitato Direttivo, nonché i dipartimenti “Appalti” e “Legale” di Resa Public Corporation sono stati o saranno ascoltati come testimoni o addirittura sospetti. Furono chiamati anche gli ufficiali giudiziari. Il punto in comune tra questi ospiti: sono stati coinvolti da vicino o da lontano, Per due loschi mercati pubblici Lanciato da Resa e vinto nel 2019 da Paul Tintin.



