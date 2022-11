Sorpresa nella lista di Roberto Martinez? Tre nomi spiccano per i nostri consulenti

Manca poco alla lista di Roberto Martinez. Chi è il giocatore sorprendente che può essere convocato per i Mondiali in Qatar? Per i consiglieri Tribune compaiono alcuni nomi.

nel 2014, Divock Origi È stata una sorpresa scegliere i Red Devils sotto Marco Wilmots per i Mondiali in Brasile. Per l’edizione 2022 potrebbe esserci anche un giocatore a sorpresa, ovvero che non si è ancora sviluppato con la prima squadra.

“La scorsa settimana qualcuno mi ha sussurrato questo all’orecchio Romeo Lavia Saranno circa le 26. Raskin e altri Heinen, sono anche possibilità. Ma Lavia ha buone possibilità di far parte dei 26″inizia col dire Filippo Alberto.

Versare Nordine Jabbariun altro nome può far parte dell’elenco: “Brian Heining Può anche essere una piacevole sorpresa. È una stagione eccezionale. È un giocatore intelligente che recupera bene la palla ed è migliorato ancora di più nel suo gioco in attacco. Lui registra. Inoltre è un giocatore disciplinato, perché anche gli allenatori vedono la vita nel gruppo”.

Stefano Stricker Sceglie un altro sostantivo per concludere con: “sarebbe Lavia o Nicholas Raskinma spero che sia Raskin.“