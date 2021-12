Sophie Daryl denuncia: ‘Claude Francois mi ha buttato sul letto, non volevo’

Mi è stato detto che hai rifiutato Claude Francois? “Faustin Bollaert, attrice e cantante, arriva sul set Oggi inizia Questo lunedì, 13 dicembre. Rifiutato, a dir poco‘”, risponde all’ex conduttrice Sophie Darrell, ex partner di G-Locs, che ha accettato di dire di più. “Ero in tournée con lui prima di guardare la TV, in Belgio. Una sera mi ha detto – francamente dovevo essere un po’ ingenuo – Vieni a trovarmi nella mia stanza, vedrai, ti mostrerò, ho un sistema di purificazione dell’aria, non l’hai mai visto prima in vita tua.

Il 77enne continua la sua avventura con Cloclo. “Così sono salito con la sua segretaria nella sua stanza e mi ha mostrato tutto il suo sistema perché era così ossessionato. lui mi ha detto “sembrare” rispondo “Oh sì, è fantastico.”Poi gli ho detto ‘Sto andando’… E così mi ha detto lì “No, no, per niente”. È da lì che ha iniziato, mi ha buttato sul letto, non volevo. La sua segretaria, le ho detto “Resta lì, non andare!” gli disse: “allontanarsi”. “Fustin Bollaert, il presentatore di France 2, gli ha fatto capire che si trattava di un’aggressione. “All’epoca non vedevamo le cose allo stesso modo, perché l’ho visto tante volte.”, ammette Sophie Daryl a proposito della cantante star, che (al contrario) non si sarebbe scusata. “Non sai cosa hai perso, non ti rendi conto che è il lavoro del secolo”, Stava per licenziare un traduttore “come al solito”. “Non mi piaceva questo metodo di forzatura, ma non mi ha violentata”.