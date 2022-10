“Sono venuto due volte a Gent per farli uscire dalla loro miseria”: presto il divorzio tra Vanheisbroek e de Witt?

Il boss del Gent Evan de Witt non è stato molto gentile con Hein Vanheisbrück dopo la sconfitta di giovedì contro il Djurgardens, in Conference League. L’allenatore del Gent ha criticato pubblicamente i suoi giocatori dopo la sconfitta europea, nel bel mezzo di una campagna iniziata male da quando il Gent è arrivato terzo nel girone. “Faccio appello alla serietà, alla vitalità, alla concentrazione, alla professionalità e all’impegno di tutti. Il direttivo – me compreso – e lo staff, l’allenatore ei giocatori: nessuno può incolpare qualcun altro”, ha deciso il presidente del Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck non sembra apprezzare il fatto che il suo capo interferisca con il suo stile. Lo ha annunciato domenica, dopo la vittoria su Mechelen. “Sono stato due volte a Gent per farli uscire dalla loro miseria. Se pensano che non sia l’uomo per il lavoro, beh, nessun problema…” Ha spiegato che i suoi giocatori sono abituati a essere criticati dopo una sconfitta : “Loro sanno come sono, non cambierò il mio stile. Ma li appoggio sempre. .”

Alla domanda dei giornalisti di lingua olandese se poteva sopravvivere a questi disaccordi con la sua amministrazione, Vanheysbroek ha risposto semplicemente: “Non lo so, non devo deciderlo”.

atmosfera…