Sono stato infettato dal virus iPhone per 4 anni

Un sofisticato attacco informatico ha colpito Kaspersky, la famosa azienda russa di difesa informatica. Il malware di triangolazione ha afflitto iMessage per diversi anni.

secondo rapporto internoIl malware di triangolazione dell’iPhone si sta diffondendo. Infatti, questo spyware si infiltra segretamente negli iPhone dei dipendenti. Le conseguenze sono allarmanti: il furto di dati sensibili e la registrazione segreta delle conversazioni. Ecco come si svolge la storia in tre atti accattivanti.

Capitolo uno: La trappola demoniaca si chiude

In uno scenario degno di un cyber-thriller, la famosa azienda russa di difesa informatica Kaspersky cade vittima di un devastante attacco informatico. E questo è da più di 4 anni. Infatti, il temuto malware Triangulation si insinua negli iPhone dei dipendenti, senza bisogno di interazione.

Nello specifico, il sofisticato malware sfrutta una falla inaspettata nella piattaforma di messaggistica istantanea di Apple, iMessage. Il virus passa attraverso un allegato non visibile agli utenti.

Capitolo 2: Vengono svelati i poteri insidiosi del malware di triangolazione

Una volta infiltrate, le triangolazioni scatenano una serie di atti dolosi. Con discrezione, raccoglie e trasmette informazioni sensibili. Stiamo parlando di foto e della posizione geografica del dispositivo. Ma la cosa più inquietante è che il malware può attivare segretamente il microfono dell’iPhone. Grazie a questo, Triangulation può registrare conversazioni nelle vicinanze.

Una volta recuperate le registrazioni audio, il tutto viene poi trasferito sui server. Il malware può quindi essere “disattivato” per un periodo di tempo prima di riapparire per continuare a raccogliere dati. E così via.

Capitolo 3: Tracciare il nemico invisibile e domande su iOS

Gli esperti di Kaspersky hanno finalmente rilevato anomalie Wi-Fi provenienti da iPhone infetti. Grazie a ciò, potrebbero essere in grado di rilevare la presenza di malware Triangulation. La loro indagine approfondita rivela che questa minaccia è attiva da almeno quattro anni, indicando un massiccio furto di dati riservati.

Questo attacco solleva interrogativi sulla sicurezza di iOS, il sistema operativo chiuso di Apple. Infatti, i ricercatori suggeriscono che questo sistema fornisce un rifugio perfetto per lo spyware, all’insaputa degli utenti.

Questo insidioso attacco informatico contro Kaspersky evidenzia la minaccia sempre presente di malware sofisticati. Ci ricorda l’importanza di essere vigili e rafforzare le nostre misure di sicurezza, anche su iPhone considerati sicuri.

