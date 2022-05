Solo i geni possono risolvere questo puzzle di matematica!

Un problema di matematica pubblicato su Facebook, con un’affermazione particolarmente semplice, specifica che solo 1 persona su 5.000 può trovare la soluzione. Facile da capire a prima vista ma forse non così facile da risolvere come sembra. Sarai tu quella persona?

La logica è una qualità essenziale da sviluppare per una maggiore facilità nel mondo professionale o semplicemente per risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana. Perché troppo spesso rimaniamo bloccati nelle difficoltà perché non sappiamo come affrontare il problema, da dove cominciare, e quali passi fare dopo per trovare una soluzione “logica” al nostro imbarazzo.

La mente logica è costruita dall’infanzia all’età adulta

La logica si costruisce poco a poco, tappa dopo tappa, dal volto all’età adulta. In particolare, nell’ultima fase dello sviluppo cognitivo, i bambini imparano regole logiche complesse. Quindi usano queste regole per capire come funzionano i concetti astratti e come risolvono i problemi. Il bambino, e poi l’adulto, possono analizzare il suo ambiente e fare deduzioni. Può creare teorie su cosa è possibile e cosa potrebbe accadere in futuro, sulla base delle sue attuali conoscenze.

Questo è chiamato ragionamento deduttivo ipotetico. Questa è una parte essenziale della fase di acquisizione del ragionamento logico che ci seguirà per tutta la vita. Permette a chiunque di pensare “e se?” “Se affrontassi il problema in modo diverso, la soluzione sarebbe più semplice? Cosa c’è dietro le apparenze? E se è più complicato di come vedo prima? Quali dati ho per certo che potrebbero permettermi di costruire una logica equa e produrre la risposta? Una persona con questa abilità può immaginare molte possibili soluzioni e risultati in una determinata situazione.

Esempi

Nella fase logica, si possono immaginare molti modi per risolvere lo stesso problema e quindi scegliere l’opzione migliore in base alla sua logica o al suo successo.

Ad esempio, se hai intenzione di costruire un modello del sistema solare utilizzando materiali provenienti da tutta la casa, puoi usarlo in vari modi. Pensare a molte possibilità e quindi utilizzare le possibilità più logiche ed efficaci mostra che si hanno ipotetiche capacità di ragionamento deduttivo. Questa abilità viene acquisita nella tarda infanzia e nella prima adolescenza, dopodiché ci servirà per tutta la vita.

Si possono anche esaminare e valutare i propri pensieri e le proprie azioni. Ad esempio, se stai discutendo con un amico, puoi pensare a come le opinioni o i comportamenti contribuiscono alla situazione. Puoi quindi decidere come gestire la situazione.

A prima vista, il puzzle sembra semplice:

Se 11 x 11 = 4 e 22 x 22 = 16, qual è 33 x 33 =? Le persone sono impegnate in un acceso dibattito sulla vera risposta, quindi prima di leggere la pagina successiva, cerca di capirla da solo. Quale pensi sia la risposta?