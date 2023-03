Solo Doel 4 e Tihange 3 saranno disponibili per evitare carenze di elettricità nel 2025, secondo FANC

IL “Sicurezza dell’approvvigionamento“è al centro delle preoccupazioni della FANC. Nel suo memorandum, questo concetto compare 16 volte, annotando VRT accanto al concetto di”beneficio generaleSarà necessario.Ulteriore generazione di energia nucleare nei futuri inverniNote FANC.

Per raggiungere questo obiettivo non ci sarà altra soluzione che utilizzare i reattori Doel 4 e Tihange 3, anche se sarà necessario sospendere quest’ultimo per il periodo di lavori di riabilitazione necessario per prolungarlo di dieci anni. Questo è lo scenario alternativo proposto dalla FANC. Da qualche settimana è sul tavolo anche uno scenario di questo tipo, come avevamo riportato a fine febbraio.

Nel nuovo piano FANC, Doel 4 e Tihange 3 produrranno elettricità durante gli inverni 2025-2026 e 2026-2027. I lavori necessari per il suo prolungamento di dieci anni saranno riprogrammati in un secondo momento, dopo il 2026, durante la manutenzione annuale estiva. Questo lavoro dovrebbe essere completato entro il 2029.

Secondo FANC, questa nuova pianificazione aziendale può essere fatta in modo abbastanza sicuro perché si tratta di reattori più recenti per i quali sarà anche più facile ordinare nuovo combustibile.

Ora dobbiamo vedere cosa ne pensa l’operatore, Angie. Secondo VRT, FANC aveva contattato Engie e ci sarebbe stata un’opportunità. Abbiamo posto la domanda ad Angie come ci era stato detto che avremmo fatto”Nessuna richiesta ufficiale è stata ricevuta in questa fase per condurre studi per un tale scenario“Stiamo svolgendo gli studi preparatori tenendo conto dell’attuale quadro noto”, continuiamo in Engie che per il momento non forniremo ulteriori commenti.

Quindi la palla è nel campo del governo, che dovrà decidere.