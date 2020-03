Solidarietà anti-Coronavirus. In dono 500 mascherine artigianali

Cava de’ Tirreni. Sartoria Avagliano a lavoro per supportare associazioni bisognose che operano nel campo della disabilità e dell’assistenza: prodotte oltre 500 mascherine che in questi giorni si sta provvedendo a consegnare a quanti ne hanno fatto richiesta.

Una iniziativa silenziosa ma concreta per dare una mano e un supporto in questo momento di grave criticità nella lotta alla diffusione del contagio da coronavirus.

«Le mascherine, che vengono distribuite gratuitamente – precisano dalla sartoria – non sono dispositivi di protezione certificata ma sono manufatti utili a contenere l’aria di diffusione del contagio. Utili per coprirsi naso e bocca in attesa di reperire mascherine idonee all’attuale emergenza».

A beneficiare del prezioso dono sono state la Caritas diocesana, Ansima, l’Osservatorio sulle disabilità, Misericordia, Pietre vive, Coop la Fenice, Pandora Ability, La rondine, Alema, Coop Città della Luna, Casa Serena e Casa di riposo San Pietro, Convento di San Francesco, Coop Girasole. Nella giornata di ieri, fanno sapere dalla sartoria, si è provveduto a consegnare tutto con le giuste precauzioni tramite l’associazione Mani Amiche e l’associazione Amici della terza età. Quelle donate alla Croce Rossa sono state consegnate ai carabinieri, alla polizia e a vari altri richiedenti.

Già in passato la Sartoria si era mossa nel campo della solidarietà organizzando una sfilata presso la sede dell’Associazione Amici Terza Età Antico Borgo regalando dei vestiti per la prima comunione ai bambini in difficoltà.