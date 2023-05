“Società dei consumi, mi fa schifo!”: Florence Foresti affronta Blanche Garden in un video pieno di ironia

“Sarei imbarazzato (per non dire che mi ha davvero fatto male al culo) a ricevere 200.000 euro per una giornata di lavoro anche se perdessi al tuo gioco.Blanche Jardine ha confermato lo scorso aprile Un sasso nello stagno, lanciato su Facebook, per spiegare il suo rifiuto di partecipare lol chi ride esca, uno spettacolo di Amazon. Nel suo lungo post, attacca il comico Jeff Bezos e la presunta mancanza di etica della sua compagnia.

Se lo sfogo provoca scalpore, le reazioni dei suoi colleghi sono contrastanti. Florence Foresti e il suo messaggio subliminale ne sono la prova. In un video pubblicato martedì sull’account Instagram del comico, possiamo vedere il suo cane Albert che distrugge una scatola di cartone di un pacco Amazon. Con la seconda classe che conosciamo, l’autrice del famoso schizzo dell’aereo di Barbie inizia una conversazione immaginaria con il suo animale: “Sei molto arrabbiato con Amazon, Albert.E continuò, con voce rauca per imitare un cane: “Molto arrabbiato, non mi piace per niente questa società dei consumi, mi fa schifo.Un tocco di fresco umorismo per concludere:Chi riprende dopo? Voi ***! Si chiama compensazione energetica. “