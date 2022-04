Les Catalans, qui sortaient de due défaites de rang contre l’Eintracht Francfort en Ligue Europa (3-2) et contro Cadix en Liga (1-0), ont redressé la barre au Pays Basque grâce à un ma rapidoe de la recrue Pierre -Emerick Aubameyang, qui n’a eu qu’à placer dans le but vide un ballon parfait remis de la tête par Ferran Torres (11e).

Un succès qui fait du bien à la tête des Catalans, qui ont momentanément replongé avec les deux défaites de la semaine dernière, la marée blanche des supporters de l’Eintracht au Auto Camp Piu et les défaites de la semaine dernière, de la Supercoupe d ‘Spagna.

“Je vais être honnête, bien sûr que cela m’inquiète”, avait soufflé le technicien blaugrana Xavi après la défaite contre Cadix au Camp Nou, lundi.

Qu’il soit rassuré, avec un Frenkie de Jong des grands soirs et un Aubameyang toujours aussi décisif, il Barça a retrouvé ses standard.

Infinite avventure

Avec ces trois points glanés au Pays Basque, Xavi a fait un pas vers le top 4 du championnat d’Espagne et une Qualification pour la prochaine edition de la Ligue des champions, il main objectif du Barça depuis qu’il est arrivé sur le banc , a novembre.

En revanche, ce succès à Anoeta ne viendra pass inquiéter il Real Madrid dans in quête du titolo. Les Merengues, vainqueurs 3-1 mercredi à Osasuna, survolent la Liga avec quinze points d’avance sur le Barça et Séville.

Se l’Atlético, accroché 0-0 à Grenade mercredi, et il Séville FC ont d’ores et déjà dit addieu à leurs chances de titolo, l’FC Barcelone aura toujours une chance de venire titiller. le Real Alors que le championnat fait relâche en raison de la finale de la Coupe du Roi (qui opposizione il Betis Séville au Valence CF samedi à Séville), seuls il Barça et il Rayo Vallecano font jouer un match en retard de la 21e journée de Liga.

Les Basques, de leur côté, peuvent nourrir des rimpianto. Fidèles à leurs préceptes, ils ont tenté de produire du jeu quitte à se découvrir, et ont eu quelques grosses occasioni, à l’image de celle d’Alexander Isak juste avant la (43e) ou’ du’Al rat authandere d retour des vestiaires (46e).

Araujo benedetto, Koundé buteur

Seul bemol de la soirée pour Xavi: la sortie sur blessure di Ronald Araujo, touché au genou droit après un choc avec Sorloth (55e). Un vrai coup dur pour le jeune international uruguayen, qui venait de revenir de suspension contre Cadix. Le latéral Dani Alvés, fauché lors d’un duel, l’a rejoint sur le banc dix minutes plus tard (66e).

Un peu plus tôt dans la soirée, il Séville FC a relevé la tête à Levante. Après avoir été rattrapés et dépassés 3-2 par il Real Madrid lors du choc au sommet de la dernière journée, les hommes de Julen Lopetegui ont redressé la barre à Valence, enfonçant Levante ge au de lavé points du class rouvement , 25 pts).

Les Andalous ont pris l’avantage gracia à due bus du Messicoin Tecatito sui due passi dell’antico marsigliese Lucas Ocampos (14e, 27e) malgré la réduction de l’écart di José Luis Morales (22e).

Et ils ont scellé la victoire grâce à un but en fin de match de l’international français Jules Koundé (81e) sur un service d’Ivan Rakitic, en résistant au but tardif de Roberto Soldado (87e) et au plus pénalty manqué quelques tôt par Morales (71e), qui a fini le match en pleurs.