Simona Halep accusa le autorità antidoping di aver “ucciso” la sua reputazione e la sua carriera

Il 31enne, vincitore del Roland Garros nel 2018 e di Wimbledon nel 2019, è stato temporaneamente sospeso dal 7 ottobre dopo essere risultato positivo al Roxadostat agli US Open di agosto.

Questa molecola vietata stimola la produzione di globuli rossi ed è vietata dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA). Halep rischia fino a quattro anni di sospensione in questo primo caso.

Nuove accuse contro Simona Halep, temporaneamente sospesa per doping: Irregolarità riscontrate nel suo passaporto biologico

Tuttavia, afferma che gli esperti hanno dimostrato che questa sostanza proibita è stata trovata nel suo corpo dopo che un integratore alimentare è stato contaminato e hanno protestato contro la sua innocenza, sostenendo di averne sentito parlare.

Aveva accennato a fine aprile a una possibile udienza il 28 maggio. Ma mercoledì sera ha scritto in un post sui suoi social media: “L’ITF ha nuovamente e per la terza volta rinviato l’udienza di un mese”. Sto aspettando il processo dallo scorso ottobre. (…) Ho chiesto, come previsto dalle regole antidoping, udienza veloce, è un mio diritto, è scritto nelle regole ”, continua la persona che è ancora al 34 ° posto nella classifica mondiale WTA.

Nel frattempo, fa notare che non può giocare l’Australian Open e salterà il Roland Garros al Roland Garros, che inizia domenica, e poi Wimbledon (3-16 luglio).

Conclude: “Ignorare le regole da parte dell’ITF (ITIA) in merito alla rapida udienza a cui ho diritto è un tale segno di disprezzo nei miei confronti che non ho più parole”.