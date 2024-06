Sicuramente brutte notizie per Thomas Meunier che non accompagnerà i Red Devils – tutto calcio

Domenico Tedesco non era ottimista. Anche se ulteriori esami potrebbero ancora cambiare la situazione, le cattive notizie su Thomas Meunier sono state confermate.

E’ stato il piccolo disastro che tutti volevano evitare sabato contro il Lussemburgo: Thomas Meunier è uscito per infortunio dopo un quarto d’ora, e Domenico Tedesco non era ottimista nel postpartita.

Gaumais sembra deciso a ritirarsi, lasciando la porta aperta per un sostituto dell’ultimo minuto per Tedesco. Anche se in conferenza stampa il tecnico è apparso titubante (leggi qui). In ogni caso la brutta notizia è stata confermata.

La Federazione belga ha già comunicato che Thomas Meunier non seguirà il gruppo in partenza mercoledì per Stoccarda. Per il giocatore del Trabzonspor, però, non c’è ancora un accordo ufficiale. Verranno effettuati ulteriori test.

Non è quindi improbabile che Thomas Meunier si unisca al gruppo più tardi e salti, ad esempio, le prime o due partite degli Europei, come Arthur Thiate o Jan Vertonghen.

Se nei prossimi giorni gli accertamenti medici non dovessero dare risultati, Domenico Tedesco potrà poi decidere se sostituire o meno Meunier.

Thomas Meunier mercoledì non si recherà temporaneamente in Germania a causa di un infortunio muscolare. Nei prossimi giorni ci saranno altri accertamenti. Guarisci presto, Thomas. 💔 pic.twitter.com/WsVdmoO1vh – Red Devils belgi (@BelRedDevils) 9 giugno 2024