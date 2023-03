Siccità: la provincia della Guadalupa emette un decreto che limita l’uso dell’acqua

Dopo il ritorno dei carichi annunciato da SMGEAG, la prefettura ha emesso, questo mercoledì, una decisione che impone restrizioni temporanee su alcuni usi dell’acqua. Il fatto è che da diversi mesi si osserva un allarmante deficit di precipitazioni.

Per grandi malattie, grandi cure. La provincia di Guadalupa sta provvedendo alle necessarie disposizioni, mentre l’acqua scarseggia da diversi mesi. La situazione in questo periodo di siccità è davvero preoccupante:

Il bilancio delle precipitazioni da dicembre 2022 è in deficit, con circa il 30% in meno di precipitazioni. Nonostante alcune piogge localizzate e sporadiche nelle ultime due settimane, il dipartimento sta attualmente vivendo una siccità monsonica relativamente evidente. Comunicato stampa della provincia di Guadalupa – 15/03/2023.

In queste condizioni di risorse superficiali e sotterranee fortemente ridotte, la portata dei corsi d’acqua di Basse-Terre diminuisce; Lo stesso vale per il livello delle acque sotterranee a Grande Terre e Marie-Galant. Gli operatori faticano ad irrigare i terreni agricoli e la produzione di acqua potabile non è più sufficiente per rifornire l’intero arcipelago.

Quando l’equilibrio tra risorse e bisogni è stato compromesso, il Governatore della Guadalupa ha emesso un’ordinanza che limita temporaneamente alcuni usi dell’acqua, per un periodo di un mese. Le restrizioni riguardano l’intero territorio, compresa Marie-Galant. Comunicato stampa della provincia di Guadalupa – 15/03/2023.

Ecco un elenco di misure che devono essere prese collettivamente, al fine di conservare la risorsa che deve essere utilizzata in via prioritaria per fornire acqua potabile alla popolazione. Le restrizioni riguardano l’uso domestico, l’irrigazione di giardini e spazi verdi, il lavaggio di veicoli, terrazzi o facciate o persino il livellamento di piscine.

Siccità: principali vincoli normativi

Sul sito web del Dipartimento dell’ambiente, della pianificazione e dell’edilizia abitativa (DEAL) è possibile consultare tutte le misure applicate in caso di siccità, “Gesti dell’acqua”. Tobo è realizzato anche per i motivi per cui è importante conservare l’acqua.

La siccità mobilita i servizi statali, gli EPCI e le comunità, responsabili del monitoraggio delle risorse idriche, della produzione di acqua potabile e della gestione dell’acqua agricola. Abbiamo dedicato molti articoli a questa situazione e alle loro azioni, a cui puoi fare riferimento di seguito:

