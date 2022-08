Siccità: immagine satellitare che mostra la Francia in giallo

La Francia è stata colpita da diverse ondate di caldo dall’inizio dell’estate 2022, nonché da una storica siccità. L’Agenzia spaziale europea ha pubblicato un’eloquente immagine satellitare della Francia.

Di fronte alla grave siccità e Incendi in diverse regioni della FranciaaAgenzia spaziale europea L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha pubblicato un’immagine satellitare della Francia che mostra il paese in un clima estremamente caldo, come riportato Scienza Futura.

Scattata da Sentinel 3, il primo satellite della terza famiglia Copernicus, l’immagine rivela aree sfolgoranti e quelle già presenti. Ma anche i corsi d’acqua che si stanno chiaramente restringendo.

Clement Albergel, ricercatore dell’Ufficio per il clima dell’Agenzia spaziale europea, ha decodificato questa immagine. Ha spiegato che l’Agenzia spaziale europea ha istituito un database delle temperature superficiali nel periodo dal 1996 al 2020.

“Questo mostra un aumento consistente delle temperature della superficie terrestre su scala globale di 0,2°C per decennio, con variazioni regionali molto forti”, spiega. Questa immagine della Francia mostra il “periodo torrido e il susseguirsi di ondate di caldo che colpiscono la Francia e l’Europa”.

temperature future

Clement Albergel avverte che ciò che la Francia ha vissuto quest’estate, con l’aumento delle temperature, dà uno sguardo alle temperature future.

Quindi i satelliti lo rendono possibile Monitorare lo sviluppo degli incendi Dallo spazio e osservarne le caratteristiche come “aree asciutte e soggette a incendi, solo fuochi attivi e ardenti, aree in fiamme, nonché emissioni di fumo e gas traccia”.

Pertanto, lo scopo di questo tipo di istantanea è quello di prevedere meglio le future siccità, promuovendo così un’agricoltura sostenibile.