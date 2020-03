A Siano il COC mette a disposizione delle famiglie in difficoltà frutta e pane.

Attivo a Siano il COC, Centro Operativo Comunale per assistere la popolazione in questo delicato periodo. Il comune non registra nessun caso di contagio, ma ha già attivato i vari soggetti che lo compongono, tra cui le realtà di volontariato del territorio.

La costituzione del COC ha visto l’immediata partecipazione e solidarietà delle attività commerciali del comune, le quali hanno subito fatto la loro parte insieme ai volontari della Croce Azzurra Siano e la Confraternita di Misericordia di Siano impegnati in questi giorni nella consegna di frutta e prodotti da forno per le persone in difficoltà.

Le attività commerciali del posto hanno donato come nel caso della frutta, ben 40 sacchetti di mele, pere e arance; a breve partirà anche una consegna di pane e prodotti da forno. A indicare le famiglie è l’Ufficio delle politiche sociali del Comune di Siano, che collabora periodicamente con la Misericordia con l’iniziativa della spesa sospesa.

Con la prima consegna di frutta sono state sostenute 27 famiglie.