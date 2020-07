Siamo tutti Migranti, ultima puntata. Ospite il Presidente Catarozzo

Termina oggi la prima edizione di “Siamo tutti Migranti”

Siamo tutti Migranti nasce dalla realtà dell’Ufficio Migranti che Banca Campania Centro mette a disposizione dei cittadini stranieri residenti sul nostro territorio.

Otto puntate attraverso vecchie e nuove migrazioni per raccontavi le storie di chi, lontano dal suo paese, si è ritagliato una nuova realtà sognando un futuro migliore.

Un’intuizione immaginata e realizzata dalla Cassa Rurale dall’impronta dell’indimenticato Presidente, Silvio Petrone e dall’idea che l’inclusione nasca dalle opportunità e dalla cooperazione che vengono offerte ai chi arriva nel nostro Paese.

Dove altri hanno visto un problema, il Presidente ha visto un’opportunità di crescita per il territorio. A lui non può che andare il nostro pensiero e il nostro ringraziamento.

A raccoglierne il testimone, il Presidente Camillo Catarozzo, che, ospite dell’ultima puntata, ci ha raccontatao come è cambiato negli anni il rapporto dei cittadini stranieri verso l’istituto bancario.

“Dopo una prima comprensibile diffidenza – ci ha raccontato il Presidente – l’Ufficio migranti è diventato punto di confronto e di contatto. Può fare la differenza trovare una porta aperta in un clima di porte chiuse”.

In un dibattito nazionale che tende ad associare l’immigrazione con la criminalità, e come diverso o, peggio, pericoloso, tutto quello che esula dalla nostra quotidianità abbiamo scelto di aprire il nostro sguardo verso le comunità di stranieri residenti in Italia.

Ci auguriamo sia servito. Grazie per averci seguito.