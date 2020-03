“Siamo tutti Migranti”, dall’11 marzo online su laRed

Tutto pronto il nuovo programma realizzato in partnership con Banca Campania Centro. Online dall’11 marzo

Otto puntate attraverso vecchie e nuove migrazioni per raccontavi le storie di chi, lontano dal suo paese, si è ritagliato una nuova realtà sognando un futuro migliore.

In un dibattito nazionale che tende ad associare l’immigrazione, specie se clandestina, con la criminalità, e come diverso o, peggio, pericoloso, tutto quello che esula dalla nostra quotidianità abbiamo scelto di aprire il nostro sguardo verso le comunità di stranieri residenti in Italia. Attraverso le loro storie cercheremo di creare spunti di riflessione e di approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

Lo spunto dal quale siamo partiti è stata la realtà dell’Ufficio Migranti che Banca Campania Centro mette a disposizione dei cittadini stranieri residenti sul nostro territorio, diretto dalla dottoressa Fatiha Chakir.

Ed è stata proprio la dottoressa Chakir ad accompagnarci nella realizzazione del programma, affiancandoci nelle interviste ai vari ospiti e curando la rubrica “A metà strada”, dedicata ad offrire utili e pratici consigli per il disbrigo di alcune delle pratiche più comuni.

Arrivare in un paese straniero, senza, spesso, conoscere la lingua in uso può far sentire molto soli e rischiare di restare intrappolati in un limbo che porta all’emarginazione. Per evitare simili situazioni a rischio, sono tante le realtà che operano sul territorio e cercano di facilitare quel processo virtuoso che conduce all’inclusione. Con “Siamo tutti Migranti” siamo andati a conoscerle da vicino.

Stay tuned. Online da mercoledì 11 marzo alle ore 14.00 su laRed!