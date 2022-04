“Si vous ne la payez pas, il ya de fortes chances qu’un huissier vous rende visite…”

Rappelez-vous. Le 7 décembre dernier, le fournisseur d’énergie flamand De Vlaamse Energieleverancier déposait le bilan et laissait quelque 70.000 menages et entreprises du nord du pays sans fournisseur d’energie. C’était le PDG Stijn Lenaerts qui avait pris la décision de déposer le bilan. « L’évolution des prix ne laissait pas d’autre choix », avait-il expliqué dans une vidéo publiée à l’époque.

Aujourd’hui, quatre mois plus tard, plusieurs anciens clients s’étonnent de recevoir encore une facture de De Vlaamse Energieleverancier. C’est le cas de Lut Daniels, un abitante di Heusden-Zolder. « J’ai reçu un Courrier contenant une facture. Lorsqu’ils ont fait faillite, sur les conseils de ce que j’ai lu dans les journaux, j’ai immédiatement arrêté ma domiciliation et réclamé le remboursement de mon avance du mois précédent », explique- no Belang-è van Limburg.

Problème, le fournisseur réclame aujourd’hui cette somme à Lut. « Cela peut-il être fait En tout cas, je trouve que c’est un e-mail étrange. On entend beaucoup d’histoires de phishing ces derniers temps », ajoute l’homme qui n’est pas le seul à se poser cette question. Le Médiateur de l’énergie, Eric Houtman, le confirme au journal flamand. « Ces dernières semaines, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant ces courriers provenant de Vlaamse Energieleverancier BV. La maggior parte delle persone pensent en effet qu’il s’agit d’un Courrier de phishing. Je comprends cette inquiétude car les administerurs du cabinet d’avocats bruxellois Mode Law ne menziona il pas de numéro de téléphone dans la communication. Leur crainte est probablement d’être submergés par les 70 000 clients du fournisseur d’énergie en faillite. Il numero di telefono che si trova nel sito web del cabinet d’avocats. En tant que médiateur, je peux rassurer tout le monde : la facture envoyée par Modo Law n’est pas du phishing. Le syndic a pour tâche de collecter le plus d’argent possible pour payer les créanciers et clore la faillite », explique-t-il.

Pour les personnes qui ont reçu une facture à payer, le consiglio est donc simple : payez ! « Il ya de fortes chances qu’un huissier vous rende visite ou qu’une procédure judiciaire s’ensuive si vous ne payez pas… »