‘si permette di criticare i francesi dalla sua villa in California’: Omar Sy è stato ampiamente deluso per le sue osservazioni sulla guerra in Ucraina

A questo Omar Sy risponde dicendo:Sono rimasto sorpreso dal fatto che le persone ne siano colpite. Questo significa che quando sei in Africa sei meno colpito?L’attore continua: “Mi sento minacciato allo stesso modo quando sono in Iran o in Ucraina. La guerra è l’affondamento dell’umanità, anche quando sei dall’altra parte del mondo”.

“Quando è via, ci diciamo “Laggiù, sono selvaggi, non lo facciamo più”. Come il Covid, abbiamo detto all’inizio: ‘Sono solo i cinesi‘” lui spiega.

“Ricordiamo che l’uomo è capace di invadere e attaccare civili e bambini. Abbiamo l’impressione di dover aspettare che l’Ucraina se ne renda contoOmar C conclude.

Soldati francesi sono stati uccisi in combattimenti nella regione del Sahel

Sono state queste affermazioni a sconvolgere molte persone che hanno espresso la loro rabbia sui social network. Diverse persone lo hanno attaccato, soprattutto ricordando la morte di 58 soldati francesi nel Sahel.

Questo è il caso del deputato Laura che ritiene che “È sconveniente dividere il paese dalla sua villa in California su questo argomento“.

📹 Quanti rifugiati ha accolto Omar Sy nella sua casa? Chi sta dando lezioni ai francesi, di cui 58 soldati sono morti nelle battaglie in Africa?

È sconveniente dividere il paese dalla sua villa californiana su questo argomento. @dipendente pic.twitter.com/bxsACpKD8K – Thomas Minaj (@Thomas_Mng) 2 gennaio 2023

Anche un altro netizen è indignato per la facile situazione di Omar Sy, ma anche per il tweet della deputata della LFI Clémentine Autain, che ha accolto con favore il messaggio dell’attore.

Dalla sua sontuosa villa in California, Omar Sy si permette di criticare i francesi per la loro percezione delle guerre in Africa dove i nostri soldati hanno lasciato la vita! Che questo rappresentante sia cretino è un dato di fatto, ma che il deputato sia d’accordo con le sue parole non è appropriato per un rappresentante eletto dal deputato! – Raffaele22 (@ramona33193314) 1 gennaio 2023

Anche Nathalie Louseau, eurodeputata di Macron, ha espresso indignazione per la morte di soldati francesi nella lotta contro i jihadisti: “No, Omar Sy, i francesi non sono «per nulla colpiti» da quanto sta accadendo «in Africa». Alcuni hanno sacrificato le loro vite in modo che i maliani non siano minacciati dai terroristi“, lei scrive.

E 58 soldati francesi sono stati uccisi nella regione del Sahel mentre combattevano i jihadisti. No, Omar Sy, i francesi non sono «per nulla colpiti» da quanto sta accadendo «in Africa». Alcuni hanno sacrificato le loro vite in modo che i maliani non siano minacciati dai terroristi. https://t.co/tnylXh8QjZ – Natalie Loiseau 1 gennaio 2023

Anche il vice di Yvonne, Julien Odoul, si è offeso su Twitter per le parole dell’attore francese, accusando la “starlet dello spettacolo Omar Sy” di “dare lezioni” senza preoccuparsi dei conflitti africani.

Altri hanno riordinato le parole di Omar Sy, come Bruno Tertris, vicedirettore del FRS.