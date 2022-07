“Si è rifiutata di cambiare posto sull’aereo in modo che la madre potesse sedersi con suo figlio”

Pagare per scegliere il posto in aereo è il dilemma che preoccupa tutti i viaggiatori al momento dell’acquisto dei biglietti. Mentre molti si recano nella zona di uscita per evitare la separazione durante il viaggio, altri preferiscono risparmiare qualche euro sul viaggio. Tale è stato il caso della madre che non si è degnata di pagare l’importo extra per sedersi accanto a suo figlio.

Di conseguenza, si è trovata in fila dietro suo figlio. Quindi ho cercato di sostituirla in modo che non si allontanasse da lui, è stato detto, su Redit, il passeggero che ha preso lo spettacolo. “Una donna mi ha chiesto di cambiare posto su un volo dal Giappone. Ero sul lato del finestrino e la sua giovane figlia era al centro accanto a me mentre lei (madre, ndr) era al posto centrale nell’ultima fila .Ho rifiutato”, spiega.

Sostiene: “Non è un problema mio, non hanno prenotato insieme. La parte peggiore era che eravamo circondati da altri membri del suo gruppo di tour con i quali avrebbe potuto ordinare uno scambio. L’audacia di chiedermelo…”

Un’opinione apprezzata e condivisa da molti altri utenti di Internet.