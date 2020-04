Del Grosso: “Un nuovo modello di accoglienza”

Ripartire in sicurezza. Per il settore turistico e dell’ospitalità il riavvio sarà certamente lento e graduale. Con la stagione estiva alle porte, l’impossibilità di programmare meeting e congressi e ancora troppi dubbi su come gestire la ripresa, tutto lascia presagire un futuro burrascoso per l’ospitalità italiana.

“Per il settore dell’ospitalità – ci spiega Federico Del Grosso, Hotel Manager dell’Hotel Palace di Battipaglia – il periodo post emergenza sarà, molto probabilmente, quasi più difficile del periodo che stiamo attraversando in questo momento. Le persone avranno paura di spostarsi e di viaggiare ed è per questo motivo che noi albergatori dobbiamo fare il possibile per restituire fiducia alle persone”.

“Non possiamo farlo con semplicità, – continua – ma proponendo un nuovo modello di accoglienza, basato sia sul rispetto del cliente e della sua sicurezza, ma anche rispettando la paura di chi viaggia”.

La carta dei valori

“La mia esperienza, oltre che di albergatore, di consigliere della Banca Campania Centro e Presidente Fondazione Cassa Rurale Battipaglia mi hanno permesso di valutare diversi aspetti, da qui l’idea della Carta dei valori, per rispondere alla necessaria riorganizzazione del settore dell’ospitalità. Una nuova modalità di gestione dell’ospitalità che mette al primo posto la sicurezza degli ospiti e consentirgli di viaggiare con ritrovata serenità”.