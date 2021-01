Al via le iscrizioni per diventare volontario presso la sede di Napoli

In Campania la Lega del Filo d’Oro apre le domande di partecipazione all’edizione 2021 del Servizio Civile Universale, per inserire 2 volontari presso la Sede territoriale di Napoli, a supporto di un progetto volto a vivere un’esperienza di solidarietà, aiutando le persone sordocieche ad uscire dal loro isolamento.

La domanda può essere inviata fino al 15 febbraio.

La Fondazione Onlus Lega del Filo d’Oro è impegnata dal 1964 nell’assistenza e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ha scelto di aderire all’edizione 2021 del Servizio Civile Universale.

In Campania l’Ente ricerca 2 volontari da inserire presso la Sede territoriale di Napoli a supporto del progetto “Il Mondo in una mano”.

Il progetto rientra in un più ampio programma in partnership con la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Fondazione Sacra Famiglia e ha lo scopo di aiutare le persone sordocieche a uscire dal loro isolamento.

Per candidarsi basta avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro, e non oltre, le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio alla Lega del Filo d’Oro collegandosi alla piattaforma DOL raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è necessario identificarsi tramite SPID con un livello di sicurezza 2.

Nel caso non si avesse disponibilità di acquisire lo SPID, i candidati potranno accedere alla piattaforma DOL richiedendo direttamente le credenziali al Dipartimento per le politiche giovanili.

I volontari affiancheranno e supporteranno gli educatori della Fondazione in tutte le attività dei due progetti.

Nello specifico, per il progetto “Amici Speciali” si occuperanno di favorire l’autonomia e la partecipazione degli utenti della Lega del Filo d’Oro nelle attività educative giornaliere, nei laboratori occupazionali, nelle attività ludico-ricreative, oltre che nelle uscite per effettuare passeggiate, attività motorie o visite.

Nel secondo progetto “Il mondo in una mano” i volontari selezionati affiancheranno gli operatori della Fondazione nelle uscite socio-ricreative, nei soggiorni vacanza, nelle diverse attività occupazionali, oltre che nel servizio di “persona di contatto” fondamentale per seguire costantemente gli utenti in un rapporto diretto e personale.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e i volontari riceveranno un assegno mensile di 439,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.legadelfilodoro.it o contattare la Lega del Filo d’Oro, settore Attività Associative e Volontariato, al numero 071 7245302 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 oppure all’indirizzo e-mail aav@legadelfilodoro.it

Ulteriori approfondimenti sul Servizio Civile Universale sono disponibili nei siti web www.serviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it