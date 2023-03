Servizi sanitari rurali: più risorse per il trattamento delle dipendenze in Manitoba

Testo di Carla Gibb

Chris Bromley, direttore dei servizi sanitari per il distretto sanitario di Prairie Mountain, accoglie con favore 2,64 milioni di dollari in finanziamenti regionali per installare quattro letti per il trattamento delle dipendenze presso il Brandon Regional Health Center.

Secondo lui, queste nuove risorse permetteranno di aumentare l’efficacia dei trattamenti già offerti nella regione. I letti dedicati alla gestione dell’astinenza sono fondamentali per la sicurezza dei pazienti se vogliamo vederli passare alla fase successiva della guarigione.

Chris Bromley osserva che il centro sanitario offre programmi di trattamento della dipendenza e le agenzie della comunità a Brandon offrono letti specifici per la gestione dell’astinenza, ma non ci sono ancora letti nella rete Prairie Mountain Health. Spera di poterlo gestire da aprile 2023.

Travis Barron, il futuro capo medico del servizio di ritiro di Brandon, ritiene che questa famiglia organizzerà meglio l’offerta di cure. Crede inoltre di poter promuovere la cooperazione con le organizzazioni locali.

Grazie al loro duro lavoro, siamo riusciti a ottenere questi soldi e potremo continuare ad aiutare i pazienti. indica.

Travis Barron determina che questo nuovo spettacolo non soddisferà le esigenze di tutti. Secondo lui, sebbene il ritiro sia un passo importante verso il recupero, molte persone vulnerabili alla dipendenza non vogliono farsi curare o ricevere cure ospedaliere.

Il recupero dalla dipendenza è un processo lungo. Non ci vuole un giorno o un fine settimana… è un viaggio.

prevenire prima del trattamento

Da parte loro, alcune organizzazioni comunitarie vedono queste nuove risorse come un altro modo per prendersi cura delle persone bisognose.

Abbiamo bisogno di una varietà di trattamenti, perché un’opzione non va bene per tutti dice il coordinatore della rete Rete Manitoba per la riduzione del dannoSolange Machado.

Ognuno è diverso, alcuni vogliono davvero sottoporsi a trattamenti di disintossicazione e accedere a terapie, mentre altri vogliono affrontare il processo da soli. e aggiunge.

Solange Machado spera che questa famiglia di quattro persone riduca i tempi di attesa per le cure.

« I tempi di attesa sono un’enorme barriera per le persone che hanno bisogno di cure e molti muoiono mentre sono in lista d’attesa. » – Citazione da Solange Machado, coordinatore della rete di riduzione del danno di Manitoba.

Chiede maggiori strategie di riduzione del rischio e vuole che le decisioni del governo tengano maggiormente conto delle esigenze dei consumatori di sostanze, che dovrebbero essere ascoltate di più nelle discussioni.

Solange Machado spera anche di vedere finalmente aperti centri di consumo sorvegliati a Manitoba.