Cava de’ Tirreni. Confronto a distanza tra il sindaco Servalli e gli esponenti di minoranza dopo la richiesta arrivata dall’opposizione di un incontro telematico per affrontare la questione covid e avere chiarimenti sulle misure che l’amministrazione sta adottando per contenere il contagio e contestualmente sostere le famiglie in difficoltà economica.

All’ordine del giorno quindi maggiori controlli sulle frazioni e la possbilità di disporre di un maggior numero di tamponi, ma anche la discussione in merito ai buoni spesa che in queste ore saranno recapitati alle circa 1400 famiglie che ne hanno fatto richiesta.

Da Clelia Ferrara la proposta di accelerare le procedure per sottoporre i cittadini presumibilmente sintomatici ai tamponi.

“Si potrebbe pensare – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia – di attivare i test in auto che già sono stati adottati in diverse città per evitare il sovraffollamento dei pronto soccorso”. Per quanto concerne invece i controlli il primo cittadino ha rassicurato gli esponenti della minoranza in merito a pattugliamenti più serrati nel weekend di Pasqua. “Sulle frazioni soprattutto il pomeriggio ci segnalano che, non essendoci i controlli, la gente scende in strada, c’è chi fa la passeggiate e le corsette. Il sindaco – ha spiegato il consigliere Pasquale Senatore – ci ha garantito che saranno rafforzati i controlli sulle frazioni aumentando il numero dei vigili effettivamente operativi sospendendo per il momento ferie e permessi”.

Tema dell’incontro anche i buoni spesa che in questi giorni vengono recapitati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.

L’opposizione aveva sollevato diverse perplessità sulle modalità e i criteri indviduati da Palazzo di Città per l’erogazione del contributo: dubbi, tuttavia, riconducibili a un eccesso di zelo che non si è reso necessario in quanto l’amministrazione è riuscita a smaltire tutte le domande pervenute senza dover ricorrere a selezioni di sorta. Ad ogni modo l’opposizione ha chiesto maggiore trasparenza e equità nella partecipazioni ai prossimi bandi. Criteri, questi, che l’amministrazione ha accolto e assicura di adottare.