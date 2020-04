Intanto in Città si registrano due nuovi casi di tampone positivo al Covid-19.

“Si tratta – continua il primo cittadino – di due persone strettamente legate ad uno dei primi casi registrati in Città, per contatto diretto, a conferma che la vicinanza è l’elemento fondamentale del contagio e che la distanza sociale e le precauzioni alle quali ci stiamo attenendo sono l’unico modo per difenderci dalla diffusione del contagio”.

Ad oggi, 04 aprile, quindi, sono 24 i casi acclarati nella nostra Città, tra questi, le due vittime e una persona guarita. A questi dati si aggiungono 118 persone in isolamento fiduciario per 14 giorni. Oggi, intanto, sono stati fatti 19 nuovi tamponi.

“Non abbiamo ancora la possibilità di sapere quanti tamponi sono stati fatti nel complesso a Cava de’ Tirreni dall’inizio della pandemia. – precisa Servalli – E’ un dato che avrò all’inizio della settimana prossima, ma che oggi posso ipotizzare compreso tra 150 e 200 tamponi, circa. Oggi più che mai l’appello di restare a casa si fa ancora più stringente. I controlli delle Forze dell’Ordine saranno, a tal proposito ancora più serrati”.