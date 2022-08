Seraing tiene i suoi primi punti, la sua prima vittoria, 1-3 a Eupen, e rinuncia alla Lanterna

Con le reti di Marius Moandelmadge (5° dal dischetto, 36° posto) e Antoine Bernier (39° posto), gli Steelworkers (16° posto) hanno tre punti così come Pandas (17° posto), che ha tagliato la differenza di Gary Magnée (60° posto ). Syering rinuncia alla sua lanterna rossa a St Trond che avrà l’opportunità di migliorare il suo destino sabato pomeriggio a Ostenda. Youbin ha anche tre punti, che ha vinto il 31 luglio sui campioni del Brugge. La sconfitta contro l’Anversa non ha causato scalpore a Eupen quando Bernd Stork ha incontrato lo squalificato Steve Peters, ha espulso Jerome Dayum dalla panchina e ha nuovamente messo in porta Lennart Moser al posto di Abdelnour El-Din. Tra gli operai siderurgici, José Junichamp preferiva Sandro Tremolet a Simon Elisor. I primi riflettori puntati direttamente sull’incontro con il VAR allertando Arthur Denell, che non ha visto fallo alla mano di Reagan Charles Cook. Poi l’arbitro ha assegnato il calcio di rigore, cambiato da Marius Mwandelmadji (5, 0-1).

L’attaccante ciadiano non ha finito di parlarne quando, licenziato da Bernier, ha messo al tappeto Jason Davidson prima di firmare una doppietta (36, 0-2). Dopo che una piccola scintilla di eupenoise di Isaac Noho è stata prontamente spenta dal suo portiere Guillaume Dietsch, Seraing ha fatto una scelta seria nei tre punti dopo il primo gol stagionale di Bernier (39).

A riposo, Storck ha colpito duramente eliminando quattro giocatori contemporaneamente (46° posto). Questa spazzata non avrebbe un effetto immediato anche se i madrelingua tedeschi prendessero il controllo del gioco. Ha visto Magnée Dietsch bloccare uno dei suoi tiri in due tempi (51) prima di soffiare un vento di speranza per la sua squadra (60, 1-3). Ma i panda, che non potevano contare sull’efficace Ismail Privlyak, non sono riusciti a consolidare il loro controllo e quindi a tornare in punteggio.