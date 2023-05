Senza di lui, avrei potuto arrendermi in qualsiasi momento.

In il suono Questo sabato 13 maggio 2023 in TF1, Clem Vianney si è commosso fino alle lacrime durante la sua esibizione. traducendo Mio amico Durante i combattimenti crossover, il pezzo cult di Danielle Kechard, la 20enne, ha trionfato contro il gruppo dei Los Malonos. raccogliendo il 78,9% del voto pubblico. Prima di affrontare la prossima settimana il palcoscenico delle battaglie di Supercross, alla presenza di Mika, protetto da Zazie affascinato in Tele-tempo libero.

Clem (La voce 2023):Sono venuto da solo allo spettacolo e non mi sono visto completare l’avventura come duo“

Tele-tempo libero : Qual è il motivo della registrazione il suono ?

Clem: Non era affatto nei miei piani. Non mi sono registrato. L’anno scorso ho partecipato a un concorso di canto a Carry-le-Rouet, nel sud della Francia, Alla presenza di Bruno Berberis, annunciatore il suono. Era un membro della giuria e mi ha visto.

Le battaglie ti stanno mettendo alla prova da quando hai incontrato Julie Negroni, con la quale hai un ottimo rapporto. Sei stato sedotto? Come Prichia e Mea a chiedere il permesso alla produzione per formare un duo ?

Continuando sotto questo annuncio

non. Anche se amo la voce di Jolie, sono venuta da sola allo spettacolo e non mi sono vista completare l’avventura in duetto.. Volevo provare le cose solo a me stesso. Non credo che avesse in mente neanche quello.

Voi due siete rimasti in contatto?

Sì, anche se è un po’ complicato vederci visto che non abitiamo vicino! Ma di tanto in tanto parliamo.

Questo sabato 13 maggio su TF1 sono passate un po’ 2 stanze, 2 cover, da quando sono passato da Jolly Negroni a Los Malonos…

Modo effettivo ! (sorride) Ero nervoso all’idea di essere scoperto di fronte a un intero gruppo Perché hanno quattro possibilità di difendersi quando sono solo.

“Non è stato un incontro ravvicinato!Clem è rimasto sorpreso dopo il suo scontro incrociato il suono

Alla fine, la tua vittoria è stata molto ampia, con il 78,9% dei voti. Sei sorpreso da questa dimensione?

naturalmente. Non è stato un incontro ravvicinato. Ero così felice e ha aumentato ancora di più la mia fiducia.

Continuando sotto questo annuncio

Cosa ne pensi di far pendere la bilancia a tuo favore?

È stato Spettacolo complicato perché sono rimasto seduto sulle scale. Immagino che ciò che ha funzionato a mio favore sia stato condividere con il pubblico e appropriarsi di questa canzone (Mio amicoNdr) ai miei genitori. Hanno sentito la passione che volevo dare.

Clem è stata estremamente commossa alla fine della sua esibizione La Voce 2023 : “Ero pietrificato, le mie gambe intorpidite dall’emozione“

Quindi questo titolo aveva un significato speciale per te…

In effetti, era dedicato a Due persone: mio nonno e mio padre. Mio padre ha superato le audizioni alla cieca ed è grazie a lui che sono qui perché mi ha spinto così tanto. Senza di lui, avrei potuto arrendermi in qualsiasi momento. E riguardo a mio nonno che è morto, mi dico che mi sono perso alcuni momenti importanti con lui. È stato tanto tempo fa, ma è ancora impresso dentro di me.

Questo spiega perché hai concluso la tua esibizione in lacrime?

Sì, è impossibile per me alzarmi dalle scale. Ero pietrificato. Le mie gambe erano intorpidite dall’emozione. È stato il gruppo dei Los Malunos ad aiutarmi. Durante questa esibizione è successo qualcosa di pazzesco, che non riuscivo nemmeno a spiegare.

Zazi ti ha preso da parte per parlarti di fronte a questi sentimenti travolgenti?

SÌ. mi ha detto : “Non importa cosa, puoi essere orgoglioso di te stesso“Le sue parole mi hanno davvero toccato e mi hanno dato una spinta.