Città plastic free, mense scolastiche plastic free, colonnine per auto elettriche, l’Amministrazione Servalli cerca di portare avanti il disegno di “Città green” che si era proposta fin dalla campagna elettorale.

In tale ottica si inserisce l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della sede distaccata degli uffici comunali di via Corradino Schreiber. I lavori saranno realizzati con fondi regionali per un importo di circa 170mila euro.

Piazza Parisi: “Siamo in dirittura di arrivo, dopo i tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare”

Ne abbiamo parlato con l’Assessore comunale alle Opere Pubbliche e Manutenzione, Nunzio Senatore con il quale abbiamo fatto il punto anche sui lavori di realizzazione della nuova piazza in via Gen. Parisi, alle spalle del Complesso Monumentale San Giovanni.