“Sembrava una giovane speranza per il cinema francese”: Virginie Evira racconta il suo scambio con Brad Pitt

Venerdì sera si è svolta la 48a edizione di Caesars, una serata che Virginie Evira non dimenticherà. Infatti, dopo anni di lavoro e tante nomination, l’attrice è stata finalmente premiata per il suo lavoro con César come migliore attrice.

Così i riflettori si sono rivolti a loro, attirando anche l’attenzione dei media. Così in questa occasione l’attrice belga è intervenuta sulle colonne del quotidiano della domenica.

È tornata alla presenza di Brad Pitt, una sorpresa per David Fincher a cui è stato conferito un titolo onorifico di Cesare d’onore per tutta la sua carriera. L’attore era già salito sul palco per consegnare il premio al regista, un onore che ha commosso più di uno.

Virginie Evira e Polly Laniers lo hanno soprannominato Cesar

Così Virginie Evira ha spiegato di essere stata felice di incontrare Brad Pitt: “È stato strano vederlo venire dietro le quinte e dire: “Virginia? È stato un piacere vederti!” Come se fossi il vicino di casa che incontrava tutti i giorni, andava a cena da Fouquet con tutti dopo la festa: sembrava una giovane speranza del cinema francese.lei ricorda.

L’attrice belga ha ammesso di essere stata a conoscenza dell’arrivo improvviso di Brad Pitt all’anteprima, poco prima della cerimonia. “L’ho appena detto a mia madre perché sapevo che l’avrebbe tenuto segretoha confessato.